Neue Brandserie in Lüdenscheid: Zeugen gesucht

Von: Olaf Moos

Eine neue Serie von Brandstiftungen hält derzeit die Feuerwehr und den Stadtreinigungs-, Transport- und Baubetrieb (STL) in Atem. In den vergangenen zwei Wochen gingen nach Angaben des stellvertretenden STL-Werkleiters Andreas Fritz 17 Papiercontainer an Sammelstellen im Stadtgebiet in Flammen auf. Die Polizei bittet die Bevölkerung um Zeugenhinweise.

Lüdenscheid - Am Montag gegen 22.30 Uhr brannte an der Hohen Steinert ein Behälter gegenüber der Aldi-Filiale. Wenige Stunden später, gegen 1 Uhr, schlugen Flammen aus zwei Papiercontainern, die Im Wiesental im Ortsteil Eggenscheid standen. Dort wurden durch den Brand zudem ein Altkleidercontainer des Roten Kreuzes, ein Zaun sowie eine Hecke beschädigt. Die Feuerwehr war jeweils schnell vor Ort und löschte das Feuer.

Feuerwehr-Sprecher Jörg Weber berichtet außerdem über den Brand eines 1000-Liter-Altpapiercontainers am Sportplatz Honsel im Honseler Bruch am 29. August. Am 30. August gegen 2 Uhr in der Nacht wurden vier Sammelbehälter am Brügger Bahnhof mutmaßlich durch Brandstiftung zerstört. Am vergangenen Samstag brannten drei Container am Reinerzer Ring im Stadtteil Honsel lichterloh. Und am Sonntag gegen 23.45 Uhr löschte die Feuerwehr drei brennende Container an der Freisenbergstraße.



Wie Andreas Fritz erklärt, erstattet der STL bei der Polizei in jedem Fall Strafanzeige gegen Unbekannt. Die Ermittlungsverfahren laufen – allerdings, so lehrt die Erfahrung, meistens ohne Erfolg. Sollten Brandstifter identifiziert werden, behält die Stadtreinigung sich vor, die Täter wegen Schadensersatzes zur Kasse zu bitten.



Den finanziellen Verlust der 17 zerstörten Altpapiercontainer beziffert STL-Mann Fritz auf etwa 8000 Euro. Das Hoffen auf Regressleistungen durch die Täter hält sich allerdings in Grenzen. Andreas Fritz: „Meistens sind die ja mittellos.“



Auch der Feuerwehr entstehen durch vorsätzliche Brandstiftung erhebliche Einsatzkosten. Sollten Täter überführt werden, erhalten die einen Kostenbescheid, sagt Feuerwehr-Sprecher Weber. Die Polizei erbittet Zeugenhinweise unter Tel. 0 23 51 / 90 99 0.