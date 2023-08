Neue Baustellen: Enervie erneuert Leitungen am Wehberg

Enervie Vernetzt kündigt Tiefbauarbeiten am Nachtigallenweg an. Der Netzbetreiber will bis März 2024 das Versorgungsnetz auf den neuesten Stand bringen.

Lüdenscheid - Enervie Vernetzt beginnt am Mittwoch, 16. August, mit Tiefbauarbeiten im Bereich Nachtigallenweg am Wehberg. Es sollen Leitungen für die Strom-, Gas- und Wasserversorgung sowie die öffentliche Beleuchtung erneuert werden, teilt der Netzbetreiber mit. Damit bringe Enervie Vernetzt das Versorgungsnetz auf den neuesten Stand und gewährleiste eine sichere und zuverlässige Versorgung. Die Arbeiten sollen voraussichtlich bis März 2024 dauern.

Die Baumaßnahme wird laut Mitteilung dabei in drei Bauabschnitte aufgeteilt. Konkret werden zunächst im Nachtigallenweg auf einer Gesamtlänge von etwa 2,1 Kilometern auf beiden Straßenseiten Strom-Niederspannungskabel erneuert. Auf einem Teilstück von rund 600 Metern erfolge zudem die Neuverlegung von Gas- und Wasserversorgungsleitungen in offener Tiefbauweise von der Straßeneinmündung Im Olpendahl (Hausnummer 38) bis zur Straßeneinmündung Buchfinkenweg (Hausnummer zwei).

Im Anschluss sollen in diesem Bereich auch einige Hausanschlüsse erneuert beziehungsweise umgebunden werden. In Abstimmung mit dem Stadtreinigungs-, Transport- und Baubetrieb (STL) werden auch Kabel für die Beleuchtung mit verlegt.

Teilsperrung und Parkverbot

Im Baustellenbereich gilt ein generelles Parkverbot. Zudem erfolgt eine Teilsperrung des Nachtigallenwegs sowie die Einrichtung einer Einbahnstraßenregelung im jeweiligen Baubereich. Hierdurch könne es insbesondere werktags zu kurzzeitigen Verkehrsbehinderungen kommen.