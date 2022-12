Neue Baustelle: Autofahrer in Lüdenscheid kalt erwischt

Von: Olaf Moos

Teilen

Eine Baustelle auf dem Sauerfeld sorgt für weitere Verkehrsbehinderungen. © Cedric Nougrigat

Plötzlich und unerwartet müssen sich die Autofahrer auf die nächste Baustelle und damit auf weitere Verkehrsbehinderungen einstellen. Der Landesbetrieb Straßen.NRW hat damit begonnen, auf einer der Hauptverkehrsachsen der Innenstadt die Fahrbahn aufzureißen.

Lüdenscheid - Zwischen der Tunnelkreuzung und der Einmündung Freiherr-vom-Stein-Straße werden in der Sauerfelder Straße Leerrohre für Kabel verlegt.

Wie Stadtpressesprecher Sven Prillwitz erklärt, handelt es sich um den Bau einer sogenannten Koordinationstrasse. Damit sollen die Ampelschaltungen besser aufeinander abgestimmt werden, damit Verkehrsteilnehmer nicht so häufig vor roten Ampeln anhalten müssen und der Verkehrsfluss besser funktioniert.



Bereits auf der West- in Fahrtrichtung Hochstraße ist die linke der beiden Geradeausspuren vor der Kreuzung deshalb stillgelegt. Derzeit wird der Verkehr in Höhe der Einmündung Hohfuhrstraße einspurig an der Baustelle vorbei geführt.

Laut Prillwitz plant der Landesbetrieb, die Maßnahme in sechs Bauabschnitten durchzuziehen, damit nicht das gesamte Sauerfeld nur einspurig befahrbar ist. Die Arbeiten sollen am 23. Dezember beendet sein.



Die Autofahrer wurden Anfang der Woche von der Einrichtung der Baustelle mit Absperrbaken „kalt erwischt“. Am Donnerstag begann die Baufirma mit den Arbeiten für die Trasse.

Weder der Landesbetrieb noch die Stadtverwaltung haben die Maßnahme öffentlich angekündigt. Auch auf der städtischen Homepage findet sich unter der Rubrik „Baustellen-Info“ kein Hinweis.



Aus dem Rathaus gab es am Donnerstag dazu auf Anfrage keine Erklärung.