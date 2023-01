Aus Karaoke-Bar wird Stummfilm-Lokal: Mit Filmen von Charlie Chaplin rund um die Uhr

Von: Thilo Kortmann

Inhaber Vural Karadag hat die Bar „By Chaplins“ an der Knapperstraße 37 -39 eröffnet. © Kortmann, Thilo

Aus Karaoke-Bar wird ein Lokal mit Stummfilmen von Charlie Chaplin rund um die Uhr. Wo? In Lüdenscheid!

Lüdenscheid - „Ich möchte, dass die Leute sich entspannen. Das es ruhig ist, da passen doch die Stummfilme von Charlie Chaplin perfekt“, erklärt Inhaber Vural Karadag. Der junge Türke hat die Bar „By Chaplins“ an der Knapperstraße 37 -39 eröffnet. Auf die Idee sei er gekommen, weil er die Filme des Stummfilmstars bereits seit seiner Kindheit liebt.

„Die Verbindung der Filme mit einer Bar. Das war immer mein Traum“, erklärt der Neugastronom. Diesen Traum hat sich der Lüdenscheider nun erfüllt. Dafür hat er das Ladenlokal, zuvor eine Karaoke-Bar, komplett renoviert. Viel Zeit und Geld hat er investiert, das Projekt ist zunächst noch ein Nebenerwerb. In das steckt er aber viel Herzblut. Nach seinem Job arbeitet er dann an späten Nachmittag noch in seiner neuen Bar, die mit ihrem Konzept ungewöhnlich, wie aus der Zeit gefallen wirkt.

Außergewöhnlich sind auch die Öffnungszeiten: Rund um die Uhr ist die Bar geöffnet. Von montags bis sonntags.