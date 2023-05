Neue Bäckerei verbindet traditionell türkische und deutsche Backkunst 

Neuer Laden, neues Konzept

+ © Niecke Kudussi Ülger und Schwiegertochter Melissa im neuen Backshop der Bäckerei Asya. © Niecke

Die Bäckerei Asya hat ihr neues Ladenlokal eröffnet. Dort verbinden sie die traditionell türkische und deutsche Backkunst.

Lüdenscheid - Seit 2001 betreibt Kudussi Ülger die Bäckerei Asya an der Kluse. Jahrelang verkaufte er seine Backwaren an seinem Verkaufsfenster an der Kluser Straße. Seit dem 13. März hat nun der Backshop an der Werdohler Straße 97a. Sein Sohn TunaHan und Schwiegertochter Melissa wollten frischen Wind in die Bäckerei bringen und „das traditionell türkische mit der klassischen deutschen Bäckerei verbinden,“ erklärt Melissa Ülger.

So gebe es neben Baklava, Lahmacun und Pita eben auch belegte Brötchen, Kekse und Donuts. Das Ziel der Eheleute sei es, immer weiter zu wachsen. Vater Kudussi unterstützt die beiden dabei mit Rat und Tat.