Nelly und Guido Raith, Ulrike Tütemann und GHV-Vorsitzende Dr. Arnhild Scholten (von links) zeigen das Buch mit den 40 Begegnungen, auf das die Porträts in der Ausstellung neugierig machen. © Görlitzer, Bettina

Es war eine Punktladung: Sehnsüchtig erwartet und druckfrisch zur Ausstellungseröffnung und Buchvorstellung in den Museen am Sauerfeld wurden die Bücher mit den „Begegnungen“ geliefert. Mit Spannung erwartet wurden sie vor allem von den 40 Personen und ihren Angehörigen und Freunden, die darin zu Wort kommen.

Lüdenscheid - Die meisten waren dabei, als Bürgermeister Sebastian Wagemeyer, Dr. Arnhild Scholten, Vorsitzende des Geschichts- und Heimatvereins (GHV), sowie die drei „Macher“ des Buch- und Ausstellungsprojektes Guido Raith, Ulrike Tütemann und Nelly Raith die Ausstellung eröffneten.

„Es gibt so viele Menschen, die diese Stadt lieben und die sich ehrenamtlich engagieren“, sagte Wagemeyer und dankte den drei Akteuren und dem GHV als Herausgeber, und vor allem auch denen, die sich in dem Buch und in der Ausstellung wiederfinden. Und dass sie für gute und wichtige Dinge in der Stadt stehen. „Dass nicht alles gut ist, wissen wir in Lüdenscheid nur allzu gut.“



Auch Arnhild Scholten gefällt die positive Ausstrahlung der Interviewten. Sie alle seien zuversichtliche, positive, optimistische Menschen die anpacken. Genau die brauche die Stadt gerade jetzt dringend, sagte auch sie. 40 Menschen hat Fotograf Guido Raith in Szene gesetzt, und zwar dort, wo sie sich wohlfühlen. Sie alle haben zudem sechs Fragen beantwortet, die Ulrike Tütemann in dem Buch verarbeitet hat. Warum Lüdenscheid? ist eine davon, aber auch, was die Menschen zum Lachen bringt, oder was sie Lüdenscheid wünschen, wurde gefragt.



Schauspieler, Regisseur und Autor Murat Isboga zeigt auf sein Porträt in der Ausstellung. © Görlitzer, Bettina

Guido Raith leitete zur eigentlichen Ausstellung über. Er erzählte von einer seiner ersten Begegnungen in Lüdenscheid, mit genau so einem zupackenden Menschen, dem Mechaniker Frank Lehmann, der nicht eher Ruhe gab, bis die gebrauchte Ente, die er Raith verkauft hatte, auch einwandfrei lief. Ulrike Tütemann bedankte sich bei allen Unterstützern, bevor Nelly Raith, deren Videodokumentation der Interviews ein Teil der Ausstellung ist, selbige für eröffnet erklärte.



So unterschiedlich die Lebensbereiche der 40 Menschen sind, so vielfältig sind die Antworten. Und so ist ein vielschichtiges Bild einer liebenswerten Stadt entstanden, in der gerade einiges bekanntermaßen nicht so rund läuft. Der Abend machte dem Titel des Projektes alle Ehre: Es blieb viel Zeit für Begegnungen beim Erkunden der Ausstellung, insbesondere mit den Menschen, die auch auf den Bildern zu sehen sind. Ganz nebenbei wurden auch schon etliche Bücher verkauft. Sie kosten 10 Euro.