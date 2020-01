Neue Ampeln an Verkehrsknotenpunkten in Lüdenscheid

Videokameras erfassen Verkehrsströme

© Messy Videokameras erfassen an den neuen Ampelanlagen die Verkehrsströme.

Lüdenscheid - Der Landesbetrieb Straßen.NRW hat an der Heedfelder Straße hat zwei neue stationäre Lichtzeichenanlagen (LZA) in Betrieb genommen: eine an der Kreuzung „Hohe Steinert“ und eine in Höhe des Discounters „Penny“, teilte die Stadtverswaltung mit.