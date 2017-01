Neue Ampelanlagen

So sollen Ampelanlagen für behinderte Menschen gestaltet sein, wenn zwei Fahrbahnen hintereinander überquert werden müssen.

Lüdenscheid - Der Landesbetrieb Straßen.NRW wird bis 2019 die Lichtsignalanlagen im Stadtgebiet erneuern. „Da kommt einiges auf uns zu“, sagt Christian Hayer von der städtischen Abteilung Straße und Verkehr.

Mit dem Umbau der Ampelanlagen sollen auch Verbesserungen für behinderte Menschen erreicht werden, erfuhren die Mitglieder der Interessenvertretung für Menschen mit Behinderungen.

Querungen sollen sowohl Rollstuhlfahrern als auch schwer sehbehinderten und blinden Menschen eine sicherere und bessere Teilnahme am Straßenverkehr ermöglichen. Dazu sollen eine gute akustische und eine taktile Ausstattung mit Rippen- oder Noppenplatten beitragen und ein ein Meter breiter, ausgewiesener Streifen, der die Überquerung der Fahrbahn erleichtert. Gerade bei sogenannten Doppelquerungen – also der Überquerung von zwei Fahrbahnen hintereinander – soll der Ausbau verbessert werden. Der Landesbetrieb Straßen.NRW habe dazu unter Mitarbeit von Blinden- und Sehbehindertenverbänden einen Leitfaden zur Barrierefreiheit erarbeitet, an dem sich die Erneuerung der Anlagen orientiere.

Christian Hayer gab zudem einen Überblick, worauf die Verwaltung bei der Überplanung von Straßen zu achten habe – dabei seien die Belange der Fußgänger, der Autofahrer, der Rettungskräfte mit ihren Einsatzfahrzeugen sowie der Fahrer von Entsorgungsfahrzeugen zu berücksichtigen. Hinzu komme die Erschließung von Grundstücken, die gewährleistet sein müsse.