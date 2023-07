Neue Ampel in Brügge: Stadt zieht erstes Fazit

Von: Leon Malte Cilsik

Ein erstes Zwischenfazit der Stadt zur neuen Ampelanlage in Brügge fällt positiv aus. Doch stehen auch etwaige Rückstaus unter Beobachtung.

Lüdenscheid – Seit mittlerweile rund zwei Wochen ist die neue Ampelanlage an der Kreuzung Lösenbacher Landstraße/Volmestraße (B54) in Brügge in Betrieb, auf Anfrage fällt das erste Zwischenfazit der Stadtverwaltung sehr positiv aus.

„Bislang erfüllt die Ampelanlage genau das, was wir uns von ihr erhofft haben – sie erleichtert das Linksabbiegen auf die B54 und verhindert lange Rückstaus auf der Lösenbacher Landstraße“, sagt Stadt-Sprecherin Marit Schulte-Zakotnik. „Auch für Fußgänger ist die Kreuzung sicherer geworden.“

Neue Ampelanlage in Brügge: Etwaige Rückstaus unter Beobachtung

Etwaige Rückstaus auf der B54, vor allem in Fahrtrichtung Schalksmühle, stünden indes noch unter Beobachtung. „Eventuell müssten wir in diesem Fall noch einmal die Ampelschaltung anpassen“, sagt Schulte-Zakotnik.



Ob und wenn wann die bislang mobile Lösung durch eine stationäre Anlage ersetzt wird, stehe derzeit noch nicht fest und bedürfe weiterer Absprachen mit Straßen.NRW.

Verkehrsproblematik in Brügge: Nachbesserung bei Tempo 30

Um den Lärm durch das stark angestiegene Verkehrsaufkommen auf der Volmestraße so gering wie möglich zu halten, herrscht mittlerweile auch ein Tempolimit von 30 km/h auf der Ortsdurchfahrt Brügge.

Doch musste die „Tempo 30“-Zone wieder verkürzt werden. Für den Abschnitt der Volmestraße, der zwischen der Ortsausfahrt Brügge und der Einmündung Talstraße liegt, besteht nämlich erneuter Prüfungsbedarf bezüglich des Verkehrslärms.

Doch ist nicht nur der Autoverkehr in Brügge derzeit ein Problem – auch bei der Bahn wartet die Volmeregion weiter auf Unterstützung. Wer sich dieser Tage ein Bild davon machen möchte, wie es an der Bahnbrücke in Brügge vorangeht, der trifft vor allem eines an: die totale Ruhe.

Erst im Dezember soll in Brügge eine neue Brücke stehen – und dann soll es auch wieder vorangehen „auf der Schiene“.