Neue A45-Brückenprüfungen: Erkenntnisse lassen auf sich warten

Von: Leon Malte Cilsik

Teilen

Die Talbrücke Brunsbecke wurde in den vergangenen Wochen turnusgemäß von der Autobahn GmbH geprüft. © Jan Schmitz

Die Ergebnisse der Prüfungen an den Talbrücken Brunsbrecke und Kattenohl werden wohl erst in einigen Wochen da sein.

Lüdenscheid – In den vergangenen Wochen hat Autobahn GmbH die alle sechs Jahre stattfindenden Hauptprüfungen an den Talbrücken Brunsbrecke und Kattenohl durchgeführt. Die Maßnahmen endeten mit einer Sperrung auf der A45 am vergangenen Wochenende in Fahrtrichtung Frankfurt. Trotzdem werden die Ergebnisse noch auf sich warten lassen, wie eine Anfrage unserer Zeitung ergab.

„Wir müssen die erfassten Daten nun im Detail auswerten. Das wird einige Wochen in Anspruch nehmen“, sagt Autobahn-Sprecher Bernd Löchter. Bei der Frage, ob die Prüfungen ähnlich gravierende Ergebnisse liefern könnten, wie die an der Rahmedetalbrücke vor knapp einem Jahr, verweist Löcher auf die Laserscan-Ergebnisse an der Talbrücke Brunsbecke vom Mai dieses Jahres, bei denen dieser eine „robustere Konstruktion“ verglichen mit ihrer Schwesterbrücke attestiert wurde.

Die Talbrücke Kattenohl unterscheide sich hingegen grundsätzlich von der Talbrücke Rahmede: „Die Talbrücke Kattenohl ist baulich nicht mit der Talbrücke Rahmede vergleichbar. Auch die nun vorliegenden Erkenntnisse sind nicht mit den Erkenntnissen der Prüfungen an der Rahmede-Brücke zu vergleichen. „