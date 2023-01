Neubaupläne am Lüdenscheider Jahnplatz verschoben

Von: Olaf Moos

Das Gelände unterhalb der Skaterhalle am Jahnplatz: Hier soll ein Wohnheim entstehen. © Cedric Nougrigat

Immer noch klafft eine Baulücke auf dem ehemaligen Sportgelände Jahnplatz. Doch möglicherweise wird sich das noch in diesem Jahr ändern. Das Evangelische Johanneswerk plant nach wie vor den Bau eines Wohnheims mit 24 Plätzen für Kinder und Jugendliche mit Behinderung.

Lüdenscheid - Vor dem Hintergrund drastisch gestiegener Baukosten hatte die kirchennahe gGmbH (Gemeinnützige Gesellschaft mit beschränkter Haftung) die Verwirklichung des 3,4 Millionen Euro teuren Projektes verschoben und eine erneute Ausschreibung beschlossen. Das erklärt Pressesprecherin Dr. Claudia Schröder in der Konzernzentrale in Bielefeld auf LN-Anfrage.

Schon Ende August 2019 stellte das Johanneswerk, das in Lüdenscheid bereits den Johannes Busch Wohnverbund betreibt, den Bauantrag. Einen Monat später präsentierte die Stadtverwaltung den Ratsfraktionen das Vorhaben. Der Rat gab grünes Licht. Stadtpressesprecherin Marit Schulte-Zakotnik bestätigt: „Die Baugenehmigung der Stadt wurde schon vor längerer Zeit erteilt.“



Wann mit der Errichtung des Wohnheims begonnen wird, darüber gibt es vom Johanneswerk noch keine Angaben. Ursprünglich sollte das dreigeschossige Gebäude Ende vergangenen Jahres bezugsfertig sein – in der Nachbarschaft des Kinderschutzbundes, seines Kindergartens „Regenbogen“ und mehrerer Wohnhäuser. Doch die Baupreise stiegen offenbar schneller als die Verantwortlichen der gGmbH kalkuliert hatten.

Finanziert wird die Maßnahme zu einem Großteil aus Mitteln des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe sowie der Stiftung Wohlfahrtspflege. Nach seiner Fertigstellung soll das Wohnheim dem Johannes Busch Wohnverbund angegliedert werden. Das Gebäude soll komplett barrierefrei sein. Zwölf der 24 Bewohnerzimmer werden rollstuhlgerecht ausgebaut.



Das Johanneswerk betreibt mehr als 70 stationäre Einrichtungen an 30 Standorten in ganz Nordrhein-Westfalen und beschäftigt 7000 Menschen, zum Teil in gemeinnützigen Tochtergesellschaften. Ihren Jahresumsatz gibt die Unternehmensgruppe mit rund 439 Millionen Euro (2021) an.