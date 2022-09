Neubaugebiet in Lüdenscheid: Pläne stoßen nicht nur auf Zustimmung

Von: Olaf Moos

Teilen

Mit einem Höhenunterschied von 36 Metern von dem einen zum anderen Ende gilt das Baugebiet „Westlich Schöneck“ als schwierig zu erschließen und zu bebauen. Die Fraktionen beraten nun erneut über das Projekt. © Cedric Nougrigat

„Außer dem Baugebiet Höh haben wir zur Zeit nicht viel anzubieten. Da wäre es ein gutes Signal, die Pläne für das Gebiet Westlich Schöneck weiter zu entwickeln.“ Der Appell des städtischen Planungschefs Martin Bärwolf an die Kommunalpolitiker klang deutlich, stieß im Stadtplanungsausschuss am Mittwochabend aber nicht auf ungeteilte Gegenliebe. Nun soll das Thema in den Fraktionen noch einmal diskutiert werden.

Lüdenscheid - Dabei hatte Stadtplaner Andreas Weidemann monatelang akribisch Pläne ausgearbeitet, um den Fraktionen im Ergebnis zwei Varianten präsentieren zu können. In internen Gesprächen hatten sich die Fachleute im Rathaus laut Bärwolf zuvor „einstimmig“ für eine der beiden Lösungsvorschläge ausgesprochen: die ohne gravierende ökologische Folgen – mit dem Erhalt der Allee entlang der Parkstraße.

Es geht um ein lang gezogenes Grundstück unterhalb des Hauses Schöneck, gegenüber der DRK-Kindertagesstätte Stüttinghausen. Der Streifen zwischen Parkstraße und Waldrand gilt als schwierig zu erschließen und zu bebauen. Das Areal in Hanglage fällt sowohl in West- als auch in Nordrichtung stellenweise steil ab – von einem Ende zum anderen gibt es einen Höhenunterschied von 36 Metern.



Die Bebauung soll in der favorisierten Variante einen Abstand von acht Metern zur Straße haben. Geplant ist die Erschließung von sechs zweigeschossigen Einzelhäusern, mehreren Doppelhäusern, vier Reihenhäusern sowie drei- bis viergeschossigen Mehrfamiliengebäuden im oberen Teil des Gebietes. Insgesamt, erklärte Planer Weidemann, sollen so 27 bis 29 Wohneinheiten entstehen.



Auch die zweite Variante stellt nach Einschätzung der Fachleute aus dem Rathaus eine „städtebaulich gute Lösung“ dar. Dabei stünden die Häuser näher an der Parkstraße, die Grundstücke hätten weniger Gefälle. Doch der Preis dafür, sagt Fachbereichsleiter Bärwolf, wäre zu hoch. „Die Allee an der Parkstraße zu opfern, das wäre gegenüber der Öffentlichkeit nicht erklärbar.“



Die Beseitigung der Allee stellt für CDU-Ratsfrau Dr. Antje Heider den „einzigen Nachteil“ dar, wie sie im Planungsausschuss sagte. „Man muss ja auch an die Lebensqualität der Menschen denken.“ Grundsätzlicher fiel die Kritik des Ausschussvorsitzenden Björn Weiß (CDU) aus. „Die steile Böschung, die Ausrichtung der Gebäude mit Terrassen in Nordlage, auch die Inflation und die erwartbare Baukostensteigerung – da stellt sich die Frage, wie sinnvoll und rentabel die Vermarktung eines solchen Baugebietes wäre.“



Die SPD-Fraktion plädierte erfolglos dafür, die Planung voran zu treiben. Die Fraktionen beraten erneut.