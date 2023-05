Neubaugebiet für Familien: Zinswende lässt Hausträume im MK platzen

Am Stadtpark

Vor rund einem Jahr mussten die Grundstücke in einem Lüdenscheider Neubaugebiet noch verlost werden. Nun gibt es für einige keine Bewerber mehr. Die Stadt nennt Gründe dafür.

Lüdenscheid – Schon bald könnten die ersten Eigenheime auf dem Baugebiet „Am Stadtpark“ (ehemals Hintere Parkstraße) Formen annehmen: Fünf der insgesamt 13 bereits angebotenen Grundstücke sind mittlerweile verkauft, bei anderen läuft noch die Entscheidungsphase. Doch gibt es – anders als noch im vergangenen Jahr – nicht mehr für alle Grundstücke auch Bewerber.

Das Neubaugebiet Am Stadtpark, welches sich auf dem ehemaligen Sportplatz Schöneck in Lüdenscheid befindet, umfasst insgesamt 16 Baugrundstücke, auf denen 15 Einfamilienhäuser und ein Mehrfamilienhaus geplant sind.

Vonseiten der Stadt sei vor Ort inzwischen alles für die Bebauung vorbereitet, teilte Stadt-Sprecherin Marit Schulte-Zakotnik auf Anfrage mit.

Auch eine Kindertagesstätte ist auf dem Gelände geplant, für deren Eröffnung aber aufgrund geänderter Vergabeverfahren statt ursprünglich August 2023 nun Anfang 2025 angepeilt wird.

Das hat Folgen für das Neubaugebiet: Drei der Grundstücke werden laut Stadt als Lagerfläche für die Bautätigkeit benötigt und daher erst nach Fertigstellung der Kita vermarktet.

„Von den 13 verbliebenen Grundstücken sind fünf – darunter auch das Mehrfamilienhaus – mittlerweile verkauft, bei fünf weiteren befinden sich die potenziellen Käufer noch in der Entscheidungsphase“, sagt Schulte-Zakotnik. Eine erste Baugenehmigung sei bereits erteilt, eine weitere in Vorbereitung.

„Es wird dort in den kommenden Monaten wohl schon richtig losgehen“, vermutet die Stadt-Sprecherin: „Die Käufer haben nach dem Besitzübergang ein Jahr Zeit, um mit dem Bau zu beginnen.“

Die Interessenten, darunter überwiegend Familien, waren vorab per Losverfahren ausgewählt worden, im März vergangenen Jahres sprach Schulte-Zakotnik gegenüber come-on.de noch von rund 100 Bewerbungen.

Neubaugebiet für Familien: Viele Bewerber abgesprungen

Diese Ausgangslage habe sich inzwischen grundlegend verändert: „Für drei der Grundstücke gibt es aktuell keine Bewerber mehr“, stellt Schulte-Zakotnik fest, die als mögliche Gründe die seit dem Vergabeverfahren gestiegenen Bauzinsen, die allgemein wachsende wirtschaftliche Unsicherheit und nicht zuletzt Anforderungen wie den Bau eines Passivhauses anführt.

Neue Bewerbungen für das Baugebiet nimmt die Stadt aktuell dennoch nicht entgegen: „Wir müssen erst noch die fünf ausstehenden Entscheidungen abwarten, bevor die Politik ein neues Vergabeverfahren einleiten kann“, erklärt Schulte-Zakotnik.

Den potenziellen Käufern werde ein „angemessener Zeitraum“ für die Entscheidung und Prüfung der Finanzierung sowie Abstimmung mit Architekturbüros und Hausanbietern gewährt. „Die Realisierung eines Passivhauses ist individueller und benötigt mehr Zeit als Häuser ‘von der Stange’“, gibt die Stadt-Sprecherin zu bedenken.

Die aus der bisherigen Vermarktung gewonnene Erfahrungen sollen als Vorschlag an die Politik in einem neuen Verfahren berücksichtigt und beschlossen werden.

Dass das Interesse am Wohneigentum in Lüdenscheid gesunken sein könnte, zeigt auch eine aktuelle Auswertung des Online-Portals Immowelt. Demnach sind die Wohnungspreise in Lüdenscheid im vergangenen Jahr deutlich gesunken.

Neubaugebiet „Westlich Schöneck“ in direkter Nachbarschaft

Wenige Meter weiter westlich – auf einer langgezogenen Fläche zwischen Parkstraße und Waldrand – soll zukünftig das Neubaugebiet „Westlich Schöneck“ entstehen. Im Stadtplanungsausschuss wurden im September vergangenen Jahres bereits relativ konkrete Pläne vorgestellt.

In der damals favorisierten Variante sollen auf dem teilweise steil abfallenden Areal 27 bis 29 Wohneinheiten, bestehend aus Einfamilien-, Doppel-, Reihen- und Mehrfamilienhäusern, entstehen. Die Fraktionen waren damals uneins über die vorgestellten Pläne und wollten erneut darüber beraten.

„Derzeit wird zum Baugebiet Westlich Schöneck ein ergänzendes Entwässerungsgutachten erarbeitet, das im Sommer fertig werden soll“, sagt Schulte-Zakotnik.

Wohl nach der Sommerpause werde das Thema dann in der Politik neu aufgerollt und darüber entschieden, ob es eine öffentliche Auslegung der Pläne geben wird.

