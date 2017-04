Lebenshilfe bedankt sich für die ersten 100.000 Euro

Lüdenscheid - „Die ersten 100.000 Euro sind erreicht“, teilt die Lebenshilfe Lüdenscheid mit – rund ein Jahr nachdem sie erstmals zur Spenden-Aktion für den Neubau des Gutshofes Wigginghausen aufgerufen hatte. Anlässlich dieses Erfolges möchten sich die Bewohner und Verantwortlichen bedanken und weiterhin um Unterstützung bitten.

„Danke, danke, danke!“, sagt Stephan Thiel, Vorstandsvorsitzender der Lebenshilfe Lüdenscheid. Die 100.000 Euro seien sowohl aus Beiträgen von Großspendern wie der Sparkasse Lüdenscheid als auch von zahlreichen Kleinspendern, aus Erlösen von Veranstaltungen und durch Sachspenden zusammengekommen, heißt es in der Pressemitteilung.

Und auch was den Fortschritt des Projekts angeht, sieht es laut Anna Schnau aus der Öffentlichkeitsarbeit der Lebenshilfe Lüdenscheid gut aus. Auf LN-Anfrage sagte sie am Dienstag, dass die Baugenehmigung vorliegt, alle 24 Bewohner für die Dauer der Bauphase in barrierefreien Wohnungen der Lüwo sowie in Appartements am Lebenshilfestandort an der Hotopstraße untergebracht seien und dass der Abriss des alten Gebäudes in Wigginghausen unmittelbar bevorstünde.

Vorhandener Gutshof entspricht nicht den Anforderungen

Die Fertigstellung des Neubaus sei für Frühling/Sommer 2018 geplant. Insgesamt wird das Projekt, wie berichtet, rund vier Millionen Euro kosten. Neben Eigenmitteln der Lebenshilfe ermöglicht auch Geld der Aktion Mensch, der Stiftung Wohlfahrtspflege sowie aus Fördertöpfen des Landes NRW die Finanzierung.

Der Neubau ist nötig, damit die Bewohner mit geistigen Behinderungen auch in Zukunft Wigginghausen ihr Zuhause nennen können. Denn der in die Jahre gekommene vorhandene Gutshof wird den zwingend vorausgesetzten baulichen Anforderungen des Wohn- und Teilhabegesetzes nicht mehr gerecht.

Die Flure sind zu eng, die Sanitärräume für Rollstuhlfahrer zu klein und die Gemeinschaftsräume so verstreut, dass vor allem ältere Bewohner kaum am Gemeinschaftsleben teilhaben können.

Benefizfußball und traditionelles Picknick

Zwei Termine können sich Interessierte schon einmal vormerken: Am Samstag, 6. Mai, findet ab 11 Uhr das Benefizfußballspiel der Lebenshilfen Lüdenscheid und Herne unter dem Titel „Das wahre Derby“ statt. Die Traditionsmannschaften von Schalke 04 („Herne-West“) und Borussia Dortmund („Lüdenscheid-Nord“) treten im Nattenberg-Stadion gegeneinander an. Anpfiff ist um 13 Uhr. Karten (10 Euro für Erwachsene, 5 Euro für Kinder bis 12 Jahre) sind unter anderem im LN-Ticketshop erhältlich.

+ Das Picknick – wie hier in 2016 – findet wieder statt. Wegen des anstehenden Abrisses in etwas veränderter Kulisse. © Schmidt

Und auch das traditionelle Picknick an Christi Himmelfahrt findet trotz Abrissarbeiten wieder statt: am 25. Mai zwischen 11 und 17.30 Uhr.

Spendenaktion läuft weiter

Die Spendenaktion läuft weiter, Ziel sind weitere 500.000 Euro. „Wir sind dankbar für jeden Euro, der für das Projekt gespendet wird“, sagt Stephan Thiel. Spendenkonto: Lebenshilfe Lüdenscheid e.V., Sparkasse Lüdenscheid, Verwendungszweck „Aktion Wigginghausen“, IBAN DE42 4585 0005 0000 0263 02, BIC: WELADED1LSD