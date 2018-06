"Ganz erhebliche Nachfrage" nach 40 Wohnungen

Lüdenscheid - Nichts erinnert mehr an die lange Vergangenheit des Waldschlösschen-Geländes als Sportplatz. Die Ausschachtung und Fundamentierung für die Errichtung von altengerechten und barrierefreien Wohnungen laufen planmäßig.

Das Interesse an dem Mietobjekt ist groß. Wie Andreas Moll, Projektleiter der Otto Quast Fertigbau GmbH, im LN-Gespräch bestätigt, gibt es inzwischen „eine ganz erhebliche Nachfrage“ nach den Wohnungen. „Wir sind sehr zufrieden.“

Vor allem im Quartier Parkstraße denken demnach zahlreiche Interessenten darüber nach, von ihrem Wohneigentum in das betreuungsnahe Wohnen zu wechseln. Das Diakonische Werk Bethanien will in einem integrierten Verwaltungsbüro mobile Pflegedienstleistungen für die Mieter anbieten.

Wie berichtet, werden auf dem Areal neben dem Awo-Seniorenzentrum 40 Wohnungen in zwei Gebäudekomplexen entstehen. Die neue Wohnanlage soll in der ersten Hälfte des nächsten Jahres bezugsfertig sein.

Die Miete wird sich nach Angaben des Projektleiters der Otto Quast Fertigbau GmbH an den ortsüblichen Preisen orientieren. Wie Andreas Moll sagt, nimmt der Bauträger weiterhin Anfragen von Mietinteressenten entgegen.

Erfahrungsgemäß sprängen aber immer wieder potenzielle Bewohner ab. „Wir werden sicher noch ein halbes Jahr mit Vermarktung und Vertrieb zu tun haben.“