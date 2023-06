Neubau oder Sanierung? Entscheidung zur Grundschule Lösenbach ist gefallen

Von: Olaf Moos

Wegen gravierenden Brandschutzmängeln findet seit einem Jahr in der Grundschule Lösenbach kein Unterricht mehr statt. © Cedric Nougrigat

Der Abriss der Grundschule Lösenbach an der Schubertstraße und ein Neubau an derselben Stelle sind beschlossene Sache. Der Rat der Stadt hat sich am Montagabend einstimmig dafür ausgesprochen, das rund 22 Millionen Euro teure Projekt zu realisieren.

Lüdenscheid - Damit ist die Diskussion über gravierende Brandschutzmängel in dem Gebäude beendet. Auch Varianten wie die Entkernung und Erweiterung des Bestandsbaus oder ein Teilabriss und Anbauten spielen nun keine Rolle mehr.

Der Unterricht der Grundschule Lösenbach findet seit einem Jahr ersatzweise in den Räumen der ehemaligen Albert-Schweitzer-Hauptschule an der Kaiserallee statt. Dafür hat die Stadt eigens einen Schülerspezialverkehr eingerichtet. Die Nutzung des alten Hauptschul-Standortes sei auf Jahre gesichert. Die neue Grundschule soll ausreichend Räume für einen drei- statt wie bisher zweizügigen Betrieb und einen großen Ganztagsbereich bekommen.

Die Ratsfraktionen votierten nicht nur ohne Gegenstimmen für das Projekt, sondern auch ohne weitere Diskussionen. Bürgermeister Sebastian Wagemeyer: „Das ist ein gutes Signal.“