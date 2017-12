Neubau der Musikschule wird teurer

550.000 Euro mehr

+ © Architekturbüro WW+ Der Siegerentwurf des Trierer Architekturbüros WW+ soll umgesetzt werden. © Architekturbüro WW+

Lüdenscheid - Der Neubau der Musikschule am Staberg wird teurer, und zwar um 550 000 Euro auf nun 6,65 Millionen Euro. Das geht aus einer Verwaltungsvorlage hervor, die am Mittwoch den Mitgliedern des Ausschusses für Stadtplanung und Umwelt sowie des Bau- und Verkehrsausschusses in ihrer gemeinsamen Sitzung vorliegt (17 Uhr im Ratssaal).