Musikschul-Neubau: Wo Autofahrer künftig parken sollen

Lüdenscheid - Der Neubau der Lüdenscheider Musikschule wird Realität. Dafür fällt ab dem kommenden Jahr ein öffentlicher Parkplatz mit 63 Stellplätzen weg. Ein Problem für Autofahrer? Das sagt die Stadt.

In dieser Woche wurden die Bäume am Parkplatz in unmittelbarer Nähe zu Geschwister-Scholl- und Zeppelingymnasium gerodet. Danach wird der Parkplatz wieder freigegeben - bis die Bauarbeiten im nächsten Jahr beginnen sollen.

Dann fällt der öffentliche Parkplatz an der Kreuzung Hochstraße/Staberger mit 63 Stellplätzen endgültig weg. Auch die dort befindlichen Parkplätze, die Lehrern mit Parkberechtigungsausweis vorbehalten sind, entfallen.

Für Besucher und Lehrkräfte der neuen Musikschule sind 35 neue Parkplätze vorgesehen. Sie sind allerdings nicht öffentlich. Vor der Musikschule soll zudem eine Hol- und Bringzone für Eltern eingerichtet werden. Dafür wird eine Bushaltestelle verlegt (Bericht).

Neu ist: Als Ausgleich für die wegfallenden Parkplätze will die Stadt neben der Aula des Geschwister-Scholl-Gymnasiums einen Parkplatz mit 18 Plätzen bauen.

+ Die Auslastung an den Parkplätzen in der Umgebung. © Mensch-altstadt.de/Stadt Lüdenscheid Reicht der Parkraum in dem Bereich dann aus? Die Stadt sagt ja und beruft sich auf eine Parkraumerhebung in der Umgebung. Diese habe ergeben, dass noch ausreichend ungenutzte Parkflächen vorhanden sind. Aus der Erhebung ergibt sich, dass der Parkplatz am Staberg schon jetzt unterdurchschnittlich genutzt wird, ebenso die Flächen im Umfeld.

Wo die mittags um 12 Uhr der größte Parkdruck herrscht, zeigt diese Grafik:

+ Die Parksituation mittags um 12 Uhr. Für Vollansicht bitte berühren/anklicken. © Mensch-altstadt.de/Stadt Lüdenscheid

Die komplette Studie gibt es hier (die Studie findet sich etwas versteckt im zweiten Teil des pdf-Dokuments)