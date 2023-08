Neubau für die Lüdenscheider Feuerwehr: Nächster Schritt wird gemacht

Von: Thomas Machatzke

Teilen

Für die Lüdenscheider Feuerwehr werden die Planungen für die neue Feuer- und Rettungswache konkreter. © Philipp von Ditfurth/dpa

Gleich zwei Feuerwehr-Themen beschäftigten in der vergangenen Woche den Rat der Stadt Lüdenscheid: Für die neue Feuer- und Rettungswache an der Wiesenstraße werden die Pläne nun konkreter.

Lüdenscheid – Der Rat der Stadt hat am Montag in seiner Sitzung der Durchführung einer europaweiten Ausschreibung für die Beschaffung von zwei Rettungswagen zugestimmt. Im Rettungsdienstbedarfsplan des Kreises hat sie fünf Rettungswagen und einen Reserve-RTW vorzuhalten.



Der Rettungsdienstbedarfsplan beinhaltet ein Fahrzeugkonzept, nach dem die Stadt fürs Jahr 2024 einen RTW als Ersatz zu beschaffen hatte. Ein weiterer RTW muss nun auch noch aufgrund der letzten Fortschreibung des Bedarfsplans beschafft werden. Beide sollen europaweit ausgeschrieben werden.



Es war im Rat am Montag nicht die einzige Entscheidung in Feuerwehrfragen: Für die neue Feuer- und Rettungswache an der Wiesenstraße stimmte der Rat der Durchführung eines Verhandlungsverfahrens mit Teilnahmewettbewerb für die Vergabe der Planung der Inneneinrichtung und Möblierung unter Begleitung eines externen Planungs- und Beratungsbüros zu. Die Bauplanung des Neubaus an der Wiesenstraße hat mittlerweile einen Stand erreicht, der die Planung der Inneneinrichtung und der Möblierung erlaubt und auch nötig macht.

Neubau für die Lüdenscheider Feuerwehr: Nächster Schritt wird gemacht

Geplant werden muss zum einen die eigentliche Inneneinrichtung und Möblierung und darüber hinaus die Integration der mitzunehmenden Inneneinrichtung und Möblierung einschließlich der Umzugsplanung sowie deren Ausschreibung und Begleitung. Auf Grundlage der Kostenschätzung des Generalplaners hat die Zentrale Gebäudewirtschaft einen Grundwert in Höhe von 1,463 Millionen Euro für die Inneneinrichtung und Möblierung ermittelt. Daraus ergibt sich ein anzunehmender Angebotspreis von 185 055 Euro für die Planungsleistungen, sodass ein nationales Ausschreibungsverfahren durchgeführt werden kann.



Nach Rücksprache mit dem Zentralen Vergabeservice soll ein öffentliches Verhandlungsverfahren mit Teilnahmewettbewerb durchgeführt werden. So könne am ehesten gewährleistet werden, dass der am besten qualifizierte Anbieter ausgewählt werde. Dies sei insbesondere wichtig, weil auf die Qualifikation und Eignung bei der Planung der Inneneinrichtung und auch der Umzugsplanung ein besonderes Augenmerk liegen muss. Denn der nahtlose Übergang des Dienstbetriebs vom alten zum neuen Standort ist zwingend für die Aufrechterhaltung des Brandschutzes und des Rettungsdienstes.



Um die Planungsleistungen rechtssicher ausschreiben und vergeben zu können, plant die Verwaltung, sich externe Unterstützung eines Planungsbüros einzuholen. Die Nachfrage bei einem bekannten Planer ergab, dass eine solche Leistung kurzfristig zu einem Kostenansatz in Höhe von 15 000 Euro auf dem Markt erhältlich sein wird.



Insgesamt Planungsleistungen im Wert von 238 100 Euro

Für die Haushaltsplanung von Kämmerer Sven Haarhaus hat dies konkrete Folgen: Es müssen die finanziellen Mittel bereitgestellt werden. Insgesamt sollen kurzfristig Planungsleistungen im Wert von 238 100 Euro ausgeschrieben werden. Fürs Haushaltsjahr 2023 werden hiervon etwa 72 000 Euro kassenwirksam. Über den Rest werden Verpflichtungsermächtigungen für kommende Haushaltsjahre benötigt.



Zur Deckung der Mittelbereitstellung im laufenden Haushaltsjahr können Einsparungen beim Neubau der FW-Stadtmitte und bei der RTW-Beschaffung herangezogen werden. Zur Deckung der Verpflichtungsermächtigungen werden Mittel vom Neubau der Feuerwehr Brüninghausen herangezogen. Diese Mittel werden zur Zeit nicht in voller Höhe benötigt.