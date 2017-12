Wiesenstraße: Stadt muss rund 1,44 Millionen Euro aufbringen

Lüdenscheid - Die Situation ist verzwickt. Die Fronten sind verhärtet. Es droht sogar eine juristische Auseinandersetzung zwischen dem Autohaus Piepenstock und der Stadt um die Fläche an der Wiesenstraße zwischen der Firma Novelis und Gartencenter Kremer.

Nach LN-Informationen änderten die Parteien auch in der nicht-öffentlichen Sitzung des Ausschusses für Stadtplanung und Umwelt nichts an ihrem Votum, die rund 22.000 Quadratmeter große Fläche für den Neubau der Feuer- und Rettungswache zu nutzen und es damit Dr. Michael Piepenstock wieder abzukaufen. Dabei geht es zunächst darum, das per Satzung verfasste Vorkaufsrecht auszuüben. Dafür muss die Stadt tief in die Tasche greifen und rund 1,44 Millionen Euro bezahlen.

17 weitere Areale geprüft

In der Sitzung lagen den Ausschussmitgliedern auch Informationen über verschiedene alternative Flächen für den Neubau vor. 17 Areale waren unter den Gesichtspunkten des Brandschutzbedarfsplans geprüft und mit Einsatzwagen der Feuerwehr angefahren worden, um Auskunft darüber zu bekommen, ob der Brandherd in der geforderten Zeit erreicht werden kann. Dabei spielen unter anderem die Lage und die Erschließung eine entscheidende Rolle. Unterm Strich stellte sich das Areal an der Wiesenstraße als optimaler Standort heraus, lautete das Fazit der Feuerwehr.



Piepenstock solle Alternative geboten werden

Am Montag wird der Hauptausschuss kurz vor der Sitzung des Rates das Thema noch einmal nicht öffentlich erörtern, bevor der Rat endgültig abstimmt. Zusätzlich zu der umfangreichen Vorlage für den nicht-öffentlichen Teil drängte nach LN-Informationen die CDU darauf, dass die Stadt der Firma Piepenstock möglichst zeitnah ein geeignetes alternatives Grundstück zu anbietet.



+ Kann die Bebauung der Rätherwiese für die Piepenstock-Gruppe eine Alternative zur Wiesenstraße sein? © Schmidt Das könnten die Rätherwiese am Bierbaum sein oder das Gartencenter Cordt. Letzteres hatte Dr. Piepenstock schon in Gesprächen mit dem Eigentümer versucht, scheiterte aber an unterschiedlichen Preisvorstellungen.

Der Geschäftsführer des Autohauses äußerte sich am Donnerstag nach seiner Stellungnahme im Ausschuss noch einmal gegenüber den LN: „Interessant wäre es, einmal das Gutachten über die lange aufgeschobenen Arbeits- und Brandschutzauflagen sowie Sanierungen am jetzigen Feuerwehrstandort Dukatenweg einzusehen. Dies hat die Stadt vor circa einem Jahr nur widerwillig, beispielsweise der CDU Fraktion, unter anderem mit Textschwärzungen, zur Verfügung gestellt. Die Bürger und mich würde interessieren, seit wann – acht bis 10 Jahren? – die gravierenden Mängel bekannt sind, sodass jetzt ,dringender’ Handlungsbedarf am Standort besteht.“ Sollte das Vorkaufsrecht der Stadt greifen, werde man dies intensiv juristisch prüfen.