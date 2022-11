Neubau ergänzt Villen-Ensemble zum 50. Geburtstag von Friebe, Prinz und Partner

Von: Susanne Kornau

Ein schnörkelloser Neubau füllt nun eine Lücke auf dem Kanzleigrundstück. © Cedric Nougrigat

Zum Villenensemble an Park- und Sachsenstraße, seit langem Sitz der Kanzlei Friebe, Prinz und Partner, gehört nun auch ein moderner Neubau.

Lüdenscheid – Er hätte Angestellter in einer Firma werden sollen. Das war der Plan. Ein vernünftiger Beruf, geregelte Arbeitszeiten, Aufstiegschancen, Familie, zu gegebener Zeit der Ruhestand. Inzwischen hat Dr. Gunter Friebe seinen 80. Geburtstag gefeiert. Er begleitet gerade einen schnörkellosen Büroneubau im Umfeld der denkmalgeschützten Kanzleivillen an der Park- und Sachsenstraße. Seine ersten Mitarbeiter sind längst in Rente. Aber der Chef bereitet ein kleines Bürofest zum 50-jährigen Bestehen seiner Kanzlei Friebe, Prinz und Partner vor. Im Büro ist er immer noch regelmäßig und damit am Puls der Zeit. Deshalb wird es auch keine große Party geben, sondern eher ein internes Zusammensein, vielleicht verbunden mit einem Tag der offenen Tür im Mai. Denn die Zeiten sind eigentlich nicht zum Feiern: „Wenn ich sehe, was bei einigen unserer Mandanten für Verwerfungen entstehen, wird mir angst und bange.“

Aber es ist, wie es ist. Die Dinge anpacken, nichts auf die lange Bank schieben, weitermachen. Und vor allem: Das Beste aus dem machen, was gegeben ist. Das ist die Parole. Und die hat bislang immer noch funktioniert.

„Wir kamen aus Schlesien“, erzählt Dr. Friebe, der in Liegnitz geboren wurde und über die Sowjetische Besatzungszone (SBZ) als zugereister Flüchtling schließlich in den 50er-Jahren mit den Eltern ins Sauerland kam. Sein Vater war kaufmännischer Geschäftsführer des Campingkocher-Herstellers Vulcano, die Affinität zu Zahlen, zur Wirtschaft war gegeben. „Mein Vater hat gesagt: ,Sieh zu, dass Du einen Beruf hast und die Rente kriegst.‘“ Über einen Steuerbevollmächtigten kam er mit dem Thema Steuern in Berührung, fand in Plettenberg eine Anstellung als „Helfer in Steuersachen“, wie man das damals nannte. „Hier gab’s renommierte Praxen“, erinnert er sich, „aber die haben nicht auf mich gewartet.“

Der junge Mann hatte ein Händchen für Zahlen, war fleißig – und er lernte den Lüdenscheider kennen, mit dem ihn bis heute eine enge Freundschaft verbindet: Siegfried „Sippi“ Schulte, Ingenieur, Tüftler, Erfinder, bis heute erfolgreicher Unternehmer (Schulte Elektrotechnik, Evoline), ein paar Jahre älter als Dr. Friebe. „Sippi hat gesagt: ,Ärgere Dich doch nicht rum, mach Dich selbstständig. Ich werde Dein erster Mandant.‘“

Mehrere Standorte

Also begann 1972 mit einer Sekretärin als erster Mitarbeiterin das Leben als Freiberufler, das dann zum 1. Januar 1973 zur Gründung der eigenen Kanzlei führte. Heute arbeiten unter dem Friebe-Dach 140 Wirtschaftsprüfer, Steuerberater, Rechtsanwälte und weitere Mitarbeiter an allen Standorten. 20 Partner sind für Lüdenscheid aufgeführt; in Hagen, Schwerte und Olpe gibt es weitere Kanzleien.

„Mit einem Mal sind 50 Jahre ‘rum“, sinniert der Gründer, der auf schöne, erfüllende, arbeitsreiche Jahre zurückblickt. Dabei ist er einer Maxime treu geblieben: „Man muss Empathie zeigen. Mich haben immer die Menschen interessiert.“ Er spricht von Glück, auch dem Glück, hoch qualifizierte Partner und Mitarbeiter gefunden zu haben, die sich mit vollem Einsatz dem Mandanten und der Sache widmeten. Doch, er ist zufrieden.

Nur nicht so recht mit dem Fortschritt beim Neubau. „Wenn wir einen festen Einzugstermin hätten, würde ich sehr nervös“, sagt er. Der Handwerkermangel ist spürbar, Lieferschwierigkeiten ebenso. Dass sich seit Baubeginn vieles ins Homeoffice verlagert hat, der Digitalisierungsgrad hoch ist, das entspannt die Lage etwas – vor allem mit Blick auf Corona und die Brücke.

Für Planung und Durchführung des Neubaus zeichnet Architektin Simone Kutzner vom Büro Wilde-Kutzner-Teichert verantwortlich. Sie hat ein Gebäude aus zwei Bürogeschossen entworfen. Die Energieversorgung erfolgt zeitgemäß über eine Wärmepumpe. Auf einem Nebengebäude – der früheren Galerie von Friebes Ehefrau Inge – kann zusätzlich eine Photovoltaik-Anlage installiert werden. Auf dem Dach des Neubaus bleibt somit Platz für eine Terrasse, die bei geeignetem Wetter für Pausen oder zum Arbeiten genutzt werden kann. An der Zufahrt Sachsenstraße entstehen sechs Parkplätze mit Elektroboxen. Da Stellplätze knapp sind in dem Gebiet, werden sie abends für die Anwohner freigegeben.

Der moderne Kubus grenzt sich deutlich von dem denkmalgeschützten, mehr als 100 Jahre alten Villen-Ensemble ab, das den Mitarbeitern bislang das Arbeiten in historischem Ambiente zwischen Stuck, Buntglasfenstern und Holzvertäfelung ermöglicht. Seit Längerem hat man auch in einem Nachbarhaus gegenüber Büroflächen angemietet. Der Neubau auf der Wiese füllt also – dem Homeoffice-Trend zum Trotz – in mehrfacher Hinsicht eine Lücke. Das übrigens sei für den Denkmalschutz kein Problem gewesen, erzählt Dr. Friebe. Der eigenständige Bau störe das Ensemble nicht. Die Freude auf die Erweiterung ist also groß, zumal man sich nicht, wie bei den Denkmälern, im Bestand arrangieren musste, sondern von vorneherein perfekt planen konnte. Nur in einem bleibt der Altbestand unschlagbar: Die Villa des heutigen Kanzleisitzes an der Parkstraße 54 war 1915 innerhalb von sechs Monaten gebaut und bezugsfertig. Lang, lang ist’s her.