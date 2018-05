Neuauflage des Klassikers "Donnerstags im Rosengarten" scheitert am Kult-Park

Lüdenscheid - Die Neuauflage des Lüdenscheider Open-Air-Sommers im Anschluss an die Fußball-WM ist in „trockenen Tüchern“, hieß es im März seitens der Rosengarten-Anrainer Nihad Kumalic, Bernd Meyer und Patrick Jaeschke. Sie wollten ab dem 19. Juli im Herzen Lüdenscheids die Veranstaltungsreihe „Donnerstags im Rosengarten“ wieder aufleben lassen. Das ist jetzt anders.

„Aufgrund der großen Nachfrage der Freunde der Sommer-Open-Airs im Rosengarten haben sich die gastronomischen Anrainer und ehemaligen Veranstalter dieser Reihe zu einer Interessengemeinschaft zusammengeschlossen und wollten wieder an die Tradition mit einer sechswöchigen Laufzeit immer Donnerstag eine großartige Reihe starten“, so Bernd Meyer (Brauhaus) auf LN-Anfrage.

Mittlerweile wurde bekannt, dass nur wenige hundert Meter weiter donnerstags auf dem Sternplatz zeitgleich Cover- und Tributebands auftreten werden. Der „Kult-Park“ schlägt – wir berichteten – seine Zelte in diesem Jahr für ein paar Tage im Kulturhausgarten und anschließend auf dem Sternplatz auf.

An 20 Tagen will der Lüdenscheider Veranstalter Oliver Straub mehr als 50 Künstler und Musiker auftreten lassen. Was seitens der Stadt und in Sachen Genehmigung kein Problem darstellt, schlägt den Rosengarten-Anrainern durchaus auf den Magen, hätten sie doch zur Deckung der Kosten acht Euro Eintritt nehmen müssen, während donnerstags auf dem Sternplatz das Kult-Park-Konzept „umsonst und draußen“ greift.

Meyer: „Es wurde zur gleichen Zeit nicht unweit eine Parallel-Veranstaltung mit gleichem Charakter installiert und gefördert. Wir haben in mehreren Gesprächen versucht, einen einvernehmlichen Konsens zu finden. Leider ist das nicht möglich gewesen, da keine Kompromissbereitschaft zu erkennen war. Wir wollten eine sehr hochwertige Veranstaltungsreihe durchführen und uns nicht nur auf eine Spar-Variante einlassen.“

Vom 19. Juli bis zum 30. August wollte man den Rosengarten donnerstags beleben. „Wir haben bereits die Queen Kings mit ihrem neuen Frontmann verpflichten können“, hieß es im März. Aufgrund der nun vorliegenden Konstellation „werden wir die Veranstaltungen nicht wie ursprünglich geplant durchführen, was schade für den Standort ist. Es gibt hier leider kein Miteinander, nur ein Gegeneinander, wobei alle verlieren“, so Meyer, „wir arbeiten an einer anderen zeitlichen Möglichkeit, den Rosengarten wieder zu beleben und werden einige tolle Abende installieren.“