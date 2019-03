Neu-Ansiedlung am Rathaus: Dura pachtet Groß-Parkplatz in der City

Auf dem ehemaligen Damrosch-Gelände am Bahnhof liegen jede Menge Baumstämme und Hölzer.

Lüdenscheid - Wo im April das "Burn the Fox"-Osterfeuer stattfinden soll, werden derzeit Parkflächen für Firmenmitarbeiter geschaffen.

Auf dem ehemaligen Damrosch-Gelände am Bahnhof grenzen Baumstämme und Hölzer seit einigen Tagen mehrere kleine Flächen ab – das sind jedoch nicht etwa erste Vorbereitungen für das „Burn the Fox“-Osterfeuer, das dort im April stattfinden soll, sondern Vorarbeiten für neue Parkflächen für Mitarbeiter der Firma Dura, wie Stadt-Pressesprecher Sven Prillwitz sagt.

Wie bereits berichtet, wird es eine neue, eigenständige Gesellschaft geben, die Dienstleistungen für die Dura-Gruppe in Europa erbringen soll, die noch in diesem Jahr in das alte Postgebäude ziehen soll.

Weitere Firmen könnten Fläche pachten

Gepachtet habe das Unternehmen nun einen Teil der Fläche am Bahnhof als Ausgleich zu den wenigen Parkmöglichkeiten in der Innenstadt. Ob dort noch weitere Arbeiten stattfinden werden und ab wann die Fläche zum Parken genutzt wird, dazu gab es bislang keine Antwort.

Übrigens: Das diesjährige „Burn the Fox“-Fest wird dadurch nicht gefährdet. Ab 2020 müsste aber wohl jährlich geprüft werden, was auf dem Gelände möglich ist, denn theoretisch könnten auch andere Firmen einen Teil der städtischen Fläche pachten.