Netto-Kundin bleibt nach Einkauf nur die Euro-Münze im Einkaufswagen

Lüdenscheid – Der Schreck kam nach dem Einkaufen. Einer Frau blieb in Lüdenscheid nach dem Shopping im Netto-Discounter nur noch das Ein-Euro-Stück aus dem Einkaufswagen. Und das lag nicht an der Summe auf dem Kassenbon.

Der Vorfall ereignete sich bereits am vergangenen Freitag gegen 12.15 Uhr im Netto-Markt am Vogelberger Weg. Die Kundin holte auf dem Parkplatz vor dem Geschäft eine Euro-Münze aus ihrem Portemonnaie. Dann steckte sie die Geldbörse in ihre Handtasche, die sie an einem Riemen über der Schulter trug. Das war der letzte Moment, in dem sie ihre Geldbörse gesehen hatte.

Als sie an der Kasse bezahlen wollte, stellte sie fest, dass das Portemonnaie weg war. In der Geldbörse steckten Bank- und Versichertenkarten sowie Bargeld. Sie suchte den gesamten Netto-Markt ab, jedoch ohne Erfolg. Daher geht sie und auch die alarmierte Polizei von Diebstahl aus. Vermutet wird, dass die Kundin bereits beim Einstecken der Euro-Münze in den Einkaufswagen vom späteren Täter beobachtet worden ist.

Ob sie den Einkauf kulanterweise mitnehmen und später bezahlen konnte, ist im Polizeibericht nicht überliefert.

Es ist nicht der erste Taschendiebstahl in Discountern in Lüdenscheid. Bereits im Frühjahr hatte es eine Diebstahlserie gegeben.

Hinweise auf die Identität des Taschendiebs oder den Verbleib der Beute nimmt die Polizei in Lüdenscheid unter Tel. 02351/90990 entgegen.

Lesen Sie auch:

Hacker-Angriff! Unternehmen im MK betroffen