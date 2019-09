Nena, Extrawünsche und 120 Hektoliter Bier: Bautz-Macher ziehen Bilanz

Lüdenscheid – Ob es ein Bautz-Festival 2020 geben wird ist noch nicht sicher. Ein Kassensturz steht noch aus, klar ist jedoch: Für die Gastronomen hat es sich gelohnt. Und auch sonst haben die Bautz-Macher aus ihrer Sicht vieles richtig gemacht, aber auch Ideen für Verbesserungen.

„Das Bautz-Festival war Wacken in klein, wir haben eine ganze Stadt mitgerissen. Alle Helfer haben Dimensionen gewuppt, die man hier sonst nicht so hat. Und alle haben einen tollen Job gemacht“, sagt Linus Wortmann vom Verein Willi & Söhne, der das Festival vergangenes Wochenende gemeinsam mit Gregor Biedrzycki, Matthias Czech, Phillip Nieland und André Westermann, der als Geschäftsführer der Lüdenscheider Stadtmarketing GmbH (LSM) offizieller Veranstalter war, federführend organisiert hat. Und das größtenteils ehrenamtlich.

Dazu gehörten für die Organisatoren 24-Stunden-Schichten, tausende Arbeitsstunden, jede Menge Herzblut, Ängste, Freude und am Ende Erschöpfung.

120 Hektoliter Bier

Und anscheinend hat es sich gelohnt, vor allem für alle Beteiligten: 120 Hektoliter Bier gingen trotz des frühzeitigen Abbruchs über die Theken, rund 10.000 Besucher waren an je beiden Tagen vor Ort, „die Hotels in der Stadt waren voll und alle Gastronomen haben Geld verdient, ohne Ausreißer nach unten. „Das war ein sechsstelliger Betrag an Umsatz nur an den Essensständen“, sagt Westermann.

Allein der Verein Willi & Söhne investierte rund 40.000 Euro in seinen Stand, „ohne Manpower“, betont Czech. Wasser gab‘s kostenfrei, „wir haben daran geglaubt und ein gutes Plus gemacht, womit wir wieder etwas Gutes unterstützen können“.

Finanzielle Verluste

Doch die Organisation brachte sie alle an ihre Grenzen, wie sie sagen. Und trotzdem wollen sie jetzt vor allem eins: weitermachen. „Wir können Montag anfangen – wir sind bereit“, sagt Czech. Nieland: „Ich weiß nicht, wie viele Festivals ich in meinem Leben schon besucht habe – aber das war eins der Besten. Das ist Identifikation, wir wollen‘s unbedingt wieder machen.“

+ Das Bautz-Festival bei Nacht. © David & Goliath Gewuppt haben sie dafür seit Anfang des Jahres so einiges. Sie kümmerten sich um Genehmigungen, Bauanträge, Sicherheit, händelten die Künstler, Extrawünsche, den Backstage-Bereich und sogar ein für sie besonders schlimmes Szenario: den frühzeitigen Abbruch des Festivals.

Das Gewitter am Samstagabend bedeutet für die Organisatoren große finanzielle Verluste. „Die Stunden nach dem Abbruch wären die wichtigsten gewesen. Aber die Entscheidung war trotzdem richtig.“ Ein Kassensturz wird laut Westermann jedoch noch einige Tage in Anspruch nehmen.

Brauchen Unterstützung von der Stadt

Was sie sich nun wünschen ist vor allem Unterstützung seitens der Stadt. „Wir brauchen mehr Support und Absicherung von der Stadt, das muss sie finanziell unterfüttern.“ Nieland: „Wir haben uns zerrissen in den letzten Monaten. Wenn von der Stadt nichts kommt, ist es für uns nicht möglich, so was zu leisten – weder wirtschaftlich noch nervlich.“

An ihre Erfahrungen könnten sie anknüpfen, „man lernt viel und kann sich verbessern“, sagt Biedrzycki. Czech scherzt: „Wir sind die ,Fantastic Five‘. Wären wir ein Fußballteam, wäre André der Manager, Phillip der Trainer, Linus wäre von elf Spielern gleich sieben und Gregor und ich wären der Rest.“

Grün hinter den Ohren

Biedrzycki erinnert sich: „Wir haben mit einem weißen Blatt Papier angefangen. Langsam den Namen entwickelt, daraus einen Charakter-Bautz gemacht und einfach ins Grüne gearbeitet – und es hat funktioniert.“

Als die Lüdenscheider, die noch grün hinter den Ohren sind, wurden sie vor allem von den Agenturen wahrgenommen, erzählt Nieland. „Wir mussten vielen erklären, was wir da eigentlich machen, uns attraktiv verkaufen und das Konzept Bautz mit Leben füttern. Wir hatten nichts, auf das wir zurückgreifen konnten – von vielen haben wir erst gar keine Antwort bekommen oder es hieß, dass unser Konzept nicht funktioniert. Wir wollten bunt buchen, etwas für alle Generationen machen. Daran haben viele nicht geglaubt – aber wir schon“, erzählen sie.

Nena, die Bands und Extrawünsche

Das sollte bei einer möglichen Wiederholung 2020 anders laufen: „Wir haben gutes Feedback von den Agenturen bekommen, die meinten: ,Wir kommen liebend gerne wieder. Meldet euch!‘“ Das galt auch für die Musikerin Nena, die innerhalb der Branche als sehr schwierig gelte, erzählen sie.

+ Nena beim Bautz-Festival © Birke „Wir hatten keine Probleme, generell war alles noch sehr human“, sagt Nieland. Jeder Künstler hatte Backstage einen eigenen Container und kam in der Regel samt Crew. „Nena hatte allein 40 Leute dabei.“ Und alle Künstler hatten vor allem eins: Konkrete Vorstellungen was Essen, Trinken und die zeitlichen Abläufe betrifft.

„Manche wollten Tischdecken, andere Blumen, nicht alle Wünsche waren so einfach zu realisieren – aber es geht schlimmer.“ Als Organisatoren seien sie immer vor Ort gewesen, stellten Ansprechpartner bereit. „Das sind ja auch alles nur Menschen. Und wenn sie merken, dass sie ernst genommen werden, ist das gleich ein anderes Miteinander“, ist Nieland sicher.

Vorbereiten für 2020

Überlegt werden müsse nun auch, was mit den Investitionen ins Nattenberg-Stadion passiert. Größere Schäden seien laut Westermann nicht entstanden, „das ist alles gut machbar, auf dem Kunstrasenplatz wird sogar schon wieder trainiert“. Etwas in Mitleidenschaft gezogen worden sei die Grasfläche, „aber das ist laut STL kein Problem“.

Sollte es ein Bautz-Festival 2020 geben, könnten schon jetzt die Weichen dafür gestellt werden: „Dann würden wir vieles so rückbauen, dass man es wieder einfacher verwenden kann und gucken, wo sich vielleicht sogar Investitionen lohnen“, erklärt Wortmann. Nieland betont: „Viele haben uns für das, was wir geplant haben, ausgelacht, uns nicht ernst genommen – aber unser Konzept ist voll aufgegangen.“