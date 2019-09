"Nein Mann, ich will noch nicht gehen": Gast schlägt Wirt

Lüdenscheid - Es war schon 2.40 Uhr, als der Wirt entschied, dieser Gast muss gehen. Der 19-Jährige hatte andere Vorstellungen seiner Abendgestaltung und wehrte sich.

Wie die Polizei mitteilte, sollte ein 19-jähriger alkoholisierter Lüdenscheider am vergangenen Samstag, 2.40 Uhr, eine Kneipe an der Werdohler Straße in Lüdenscheid verlassen. Hiermit war er offenkundig nicht einverstanden, schreibt die Polizei.

Der Wirt, der ihn vor die Tür setzen wollte, erhielt einen Faustschlag ins Gesicht. Er rief die Polizei. Der namentlich bekannte Tatverdächtige lief anschließend davon. Das Opfer blieb unverletzt.

Die Polizei ermittelt nun wegen versuchter Körperverletzung.