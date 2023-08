Naziterror: Historiker berichtet über das Schicksal eines Lüdenscheiders

Von: Olaf Moos

Essensappell im Steinbruch: Unter den Gefangenen in den Konzentrationslagern der Nazis befanden sich zahlreiche sogenannte Vorbeugungshäftlinge, die mit dem „rosa Winkel“ auf der Häftlingskleidung als Homosexuelle stigmatisiert waren. © NIOD Amsterdam

„Vielfalt für alle – kein Platz für Intoleranz“ lautet das Motto des ersten Christopher Street Day (CSD) in Lüdenscheid am Samstag. Damit plädieren die Initiatoren – der Kulturverein Frieda, die Aktionsgruppe 8. März und private Interessenten – für die Stärkung der Rechte von Schwulen, Lesben, Bisexuellen, transgeschlechtlichen Personen und allen anderen Mitgliedern der queeren Community.

Lüdenscheid - Wie wenig selbstverständlich dieses Recht in der deutschen Geschichte war, darüber wird der Historiker und Autor Hans-Ulrich Dillmann am Freitagabend am Beispiel eines Mannes referieren, der während der nationalsozialistischen Terrorherrschaft als Homosexueller verfolgt und ermordet wurde. Das Schicksal des Lüdenscheiders Ernst Grüber steht exemplarisch für den Umgang des Regimes mit Minderheiten – und wird ausführlich auch in der nächsten Ausgabe der historischen Schriftenreihe „Der Reidemeister“ beschrieben.

Historiker und Autor Hans-Ulrich Dillmann referiert am Freitag im Rahmen des Christopher Street Days als Gast beim Kulturverein Frieda. © Olaf Moos

Monatelang hat sich Dillmann durch Archive und Datenbanken gewühlt, um den Lebensweg Ernst Grübers nachzuzeichnen. Als er vom CSD erfuhr, nahm der Forscher Kontakt zum Kulturverein Frieda auf und bot Organisatorin Davina Schepelmann an, „über diejenigen zu reden, über die sonst keiner mehr redet“. So entsteht historischer Kontext zum Christopher Street Day.



In seinem Artikel für den „Reidemeister“ schreibt Hans-Ulrich Dillmann über Ernst Grüber, geboren im Januar 1901 an der Thünenstraße, unter anderem: „Eigene, authentische Äußerungen, dass er homosexuell gewesen wäre, gibt es nicht. Verfolgungsunterlagen, warum oder wann genau und wie oft er inhaftiert wurde, konnten nicht mehr gefunden werden oder wurden vernichtet.“ Lediglich aus vier handschriftlich hinzugefügten Zeichen auf der Einlieferungskarteikarte des Konzentrationslagers Flossenbürg in der Oberpfalz ergebe sich ein Hinweis auf den Haftgrund: „§ 175“.



Aus der Einlieferungs- und Effektenkarteikarte Grübers ergibt sich auch, dass er ein sogenannter Vorbeugungshäftling war, er also wegen seiner vermeintlichen sexuellen Orientierung „vorsorglich“, ohne wirklichen Haftgrund festgehalten wurde und mit dem „rosa Winkel“ auf seiner gestreiften Gefangenenkleidung stigmatisiert war.



Nach Dillmanns Erkenntnissen wurden im Dritten Reich rund 100 000 Homosexuelle verschleppt, gefoltert und ermordet. Das Reichsgesetzbuch von 1872 mit dem Paragrafen 175 stellte sexuelle Handlungen zwischen Personen männlichen Geschlechts unter Strafe. Weiter heißt es: „Erst im Jahr 1994 wurde die strafrechtliche Verfolgung von Homosexualität in Deutschland aufgehoben. Im Jahr 2002 hob der Bundestag die während der Zeit des Nationalsozialismus ergangenen Urteile auf. Erst am 22. Juli 2017 wurden auch alle Urteile nach 1945 aufgehoben.“



Ernst Grüber aus Lüdenscheid wurde nach Recherchen Dillmanns im Herbst 1936 von einem SS-Sturmbannführer denunziert. Zu diesem Zeitpunkt hatte Ernst, Lagerist und Chorsänger, „Wanderjahre“ hinter sich, hielt sich in Berlin auf, kehrte kurz in seine Heimatstadt ins Elternhaus an der Heedfelder Straße zurück und ging dann nach Wien. Als letzte Wohnadresse ist Starnberg bekannt. Im KZ Flossenbürg stellte der Lagerarzt am 14. März 1942 den Totenschein aus. Demnach starb der 41-Jährige angeblich an „Herzinsuffizienz“.



Aktuell erforscht Dillmann den Lebensweg des Lüdenscheiders Paul Schriever, der nach einem Gerichtsurteil 1935 zwangsweise „entmannt“, 1938 wegen „Unzucht zwischen Männern“ verurteilt wurde und ebenfalls Zwangsarbeit im KZ Flossenbürg verrichten musste.



Auf die Zuhörer im „frieda’s“ warten bedrückende Schilderungen. Der CSD hat einen historischen Anlass.