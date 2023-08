Naturwissenschaftliche Vereinigung Lüdenscheid feiert Jubiläum

Das Wissen im Blick: Enno Günnigmann, seit 2007 NwV-Vorsitzender, in der umfangreichen Bibliothek des Vereins im Naturschutzzentrum in Lüdenscheid-Oelken. © SCHMIDT

Die Naturwissenschaftliche Vereinigung Lüdenscheid feiert am 26. August ihr 75-jähriges Jubiläum. Professor Wilhelm Brockhaus, ein Naturschützer der ersten Stunde in Südwestfalen, war damals Gründervater.

Lüdenscheid – Botanik, Geologie, Ornithologie – bei diesen Themen winken viele gleich ab. Zu fremd, zu speziell erscheinen die Zusammenhänge. Hier Skepsis abzubauen und dafür Neugier oder sogar Begeisterung zu entfachen – das möchte die Naturwissenschaftliche Vereinigung Lüdenscheid (NwV) schaffen. Seit Jahrzehnten fördert sie die naturwissenschaftliche Heimatforschung im südwestfälischen Bergland, publiziert, bietet Exkursionen und Vorträge an, berät die Politik, stemmt sich gegen Naturzerstörung.

Am 26. August nun kann die Traditions-Organisation ihr 75-jähriges Jubiläum feiern. Das Selbstverständnis der Vereinigung ist dabei stets gleich geblieben. Enno Günnigmann, NwV-Vorsitzender seit 2007, fasst es so zusammen: „Die NwV ist kein elitärer Verein von Akademikern, wie es der Name vielleicht suggeriert. Sie steht vielmehr allen offen, die Interesse an der heimischen Natur haben. Wir freuen uns immer, wenn jemand zu uns kommt, auch Anfänger.“

Initiative von Professor Wilhelm Brockhaus

Rückblende: Die Naturwissenschaftliche Vereinigung Lüdenscheid gründet sich 1948. Die Initiative dazu kommt von Professor Wilhelm Brockhaus, einem der Naturschützer der ersten Stunde in Südwestfalen. Von Anfang an gehören Wanderungen und Exkursionen zum Programm der NwV. „Es gab damals, kurz nach dem Krieg, einen großen Bildungshunger“, weiß Enno Günnigmann. Ähnliche Gruppierungen bilden sich daher auch in anderen Städten Nordrhein-Westfallens. So in Hagen, Wuppertal und Bielefeld.

In den ersten Jahren und Jahrzehnten sind es etwa Wilhelm Lienenkämper und Ernst Schröder – Legenden der heimischen Naturschutz-Bewegung – die die Arbeit der NwV stark prägen. In ihre Fußstapfen treten später etwa Studienfahrtsleiter Reinhard Sohn, Insekten-Forscher Dr. Michael Fey und der langjährige Vereinsvorsitzende Heiner Tump, dem es in seiner Amtszeit auch erstmals gelingt, Zivildienststellen bei der NwV einzurichten. Die Namensliste der engagierten Vereinsmitarbeiter ließe sich fortsetzen.

Ihre Veröffentlichung finden die NwV-Erkenntnisse über die Jahrzehnte gerade auch in der Schriftreihe „Sauerländischer Naturbeobachter“. Ein Merkmal der NwV-Arbeit: Oft sind es – wie im Falle von Ernst Schröder – nicht studierte Biologen, sondern Autodidakten in Sachen Naturkunde, die enormes Wissen anhäufen und es dann ehrenamtlich vermitteln und niederschreiben. Ein Zeichen auch für die sogenannte Bürgerwissenschaft, die die NwV bewusst betreibt. „Wir sind nicht abgehoben“, so die Worte von Günnigmann.

Vogelkunde ein Schwerpunkt

Pflanzen, Säugetiere, Amphibien, Insekten, Bodenbeschaffenheit – kaum ein grünes Forschungsfeld hat die NwV in der Vergangenheit nicht beackert. Ein Schwerpunkt war dabei auch immer die Vogelkunde (Ornithologie). Und beliebt bis heute ebenfalls laut Günnigmann: die astromischen Abende der NwV, gestaltet von Rolf Becker.

Tausende Bücher und Aufsätze

Der Hort des Wissens der NwV ist dabei die Bibliothek im neuen Sitz des Naturschutzzentrums Märkischer Kreis in Lüdenscheid-Oelken - dort, wo die NwV auch ihren Büroraum angemietet hat. In den Regalen stehen mehrere Tausend Bücher und Aufsätze heimischer wie auswärtiger Autoren. Dokumentiert ist in dieser Bücherwelt auch die Geschichte der Naturwissenschaftlichen Vereinigung selbst.

Kampf gegen AKW an der Lenne

Und traditionell sitzen NwV-Aktive auch in Beiräten von Politik und Behörden. Da sind Konflikte mitunter möglich. So hat sich die NwV immer wieder gegen schwere Landschaftseingriffe gewehrt. So etwa vor Jahrzehnten – gemeinsam mit anderen Umweltschützern – gegen Ideen, an der Lenne ein Atomkraftwerk zu realisieren und gegen Pläne für ein großes Straßenbauprojekt zwischen Lüdenscheid und Herscheid, die sogenannte Silberg-Trasse. „Und heute“, skizziert Günnigmann, „ist es vor allem auch der Flächenverbrauch in unserer Region, der uns Sorgen bereitet.“

Aktuell 105 Mitglieder

Mit aktuell 105 Mitgliedern fühlt sich die NwV für die absehbare Zukunft gewappnet. Günnigmanns Beobachtung: „Wir haben durchaus Beitritte. Allerdings nicht von Jüngeren. Aber diese Situation kennen ja viele Vereine.“