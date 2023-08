Naturschutzzentrum MK: Offizielle Eröffnung wird ein Familienfest

Die offizielle Eröffnung des Naturschutzzentrums MK findet am 26. August statt. Es soll ein Fest für die ganze Familie werden.

Lüdenscheid – Es soll ein großer Tag für Naturfreunde aus der ganzen Region werden: Am 26. August steht im Oelken 79 – am Fuße des bekannten Naturschutzgebiets Stilleking – ein Familienfest anlässlich der offiziellen Eröffnung des Naturschutzzentrums Märkischer Kreis an. Eingeladen sind alle neugierigen Bürger.

In der Kernzeit der Veranstaltung in der Zeit von 14 bis 18 Uhr locken an jenem letzten Samstag des Monats Info-Stände, Spiele, Exkursionen in die Natur, Rundgänge, Führungen, Ausstellungen sowie Ess- und Getränkestände. Diverse Naturschutz-Organisationen und Öko-Initiativen gestalten den Aktionstag mit.

Hans Obergruber, Geschäftsführer des Naturschutzzentrums, zeigte sich im Gespräch bereits voller Vorfreude: „Wir hoffen schon auf mehrere Hundert Besucher. Vor allem auch, wenn das Wetter mitspielt.“

Ruhig geht es normalerweise rund um das Naturschutzzentrum am Oelken zu. Beim Familienfest zur Eröffnung des Hauses am 26. August soll das anders sein. © Privat

Das mag eine realistische Einschätzung sein. Schließlich mussten die Bürger schon länger auf diesen Tag warten. Denn der Umzug des Naturschutzzentrums von seinem früheren Sitz am Grebbecker Weg nach Oelken war bereits im Frühjahr 2021 über die Bühne gegangen.

Seitdem lief dort auch der Arbeitsbetrieb. Doch der weitere Umbau der historischen Hofanlage Oelken für die Bedürfnisse eines modernen Naturschutzzentrums und dazu die Coronakrise verzögerten einen Eröffnungsakt für die Bevölkerung.

Familienfest am 26. August: Auch städtische Waldkindertagesstätte öffnet

Das aber soll am 26. August vergessen sein. Dann lockt rund um den Gebäudekomplex vor den Toren Lüdenscheids übrigens nicht allein die Einweihung des Naturschutzzentrums. Auch die städtische Waldkindertagesstätte, die sich auf dem Gelände befindet, öffnet an diesem Tag die Türen für die Besucher.

Außerdem feiert auch noch die Naturwissenschaftliche Vereinigung Lüdenscheid (NwV) an diesem Tag in Oelken ihr 75-jähriges Bestehen. Sie ist enger Kooperationspartner des Naturschutzzentrums MK.

Die Kinder- und Jugendarbeit ist inzwischen zu einem Arbeitsschwerpunkt des Naturschutzzentrums MK geworden. Das Bild zeigt eine Nachwuchsgruppe auf den Wiesen des Geländes am Oelken, betreut von den Umweltpädagoginnen Lisa Vollmert (hinten links) und Stefanie Müller (hinten rechts). Rechts: Hans Obergruber, Geschäftsführer des Naturschutzzentrums. © Schmidt

Zur Einordnung: Das Naturschutzzentrum MK gibt es seit 1990. Es wird vom Märkischen Kreis gefördert und ist eine von rund 40 biologischen Stationen in Nordrhein-Westfalen. Einige der Aufgaben der Institution dabei: die Entwicklung von Konzepten für den Biotop- und Artenschutz, die Betreuung heimischer Naturschutzgebiete sowie Pflege und Erhalt von Streuobstwiesen.

Umzug nach Oelken: Besseres Naturerlebnis möglich

Im Zuge des Standortwechsels vom Grebbecker Weg nach Oelken hat sich das Naturschutzzentrum auch den Beinamen Naturerlebnishof zugelegt. Nicht ohne Grund. Denn in Oelken – mitten in der Natur – ist laut Obergruber nun auch eine Kinder- und Jugendarbeit Realität, die in der Grebbecke nicht möglich war.

Regelmäßig sind in Oelken mittlerweile Kinder- und Schülergruppen zwecks praktischer Naturkunde zu Gast. Obergrubers Worte: „Das hier ist überhaupt der ideale Ort für unsere Arbeit. Einfach super.“

Davon können sich am 26. August nun auch die Bürger überzeugen. Neben dem sanierten Gehöft in Oelken wird an diesem Tag auch die nahe gelegene ehemalige Panzerhalle am Stilleking ein Schauplatz des Geschehens sein.

Dort gibt es etwa eine Fledermaus-Ausstellung und später auch eine Fledermaus-Nacht, bei der die Flugtiere beobachtet und gehört werden können. Zwischen Oelken und Panzerhalle soll voraussichtlich ein kleiner Shuttle-Bus verkehren.

Obergruber macht darauf aufmerksam, dass direkt am Hof Oelken an diesem Tag keine Parkplätze zur Verfügung stehen. Stattdessen befinden sich ausgeschilderte Parkflächen auf den Wiesen zwischen Panzerhalle und Oelken. Die Zufahrt erfolgt über die Stillekingstraße. Obergruber ergänzend: „Gerne können Besucher aber auch mit dem Fahrrad kommen.“