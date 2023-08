Naturschutzzentrum MK in Lüdenscheid offiziell eingeweiht

Von: Susanne Kornau

Prof. Dr. Stefan Brunzel (FH Erfurt) sprach über die Rolle eines Naturschutzzentrums im Zeichen des Klimawandels. © Cedric Nougrigat

Ganz so viel Natur musste es nicht sein, ausgerechnet zur festlichen Eröffnung. Aber manches lässt sich eben nicht beeinflussen. Und so gehörte der zeitweise heftig aufs Panzerhallen-Dach prasselnde Regen zur Begleitmusik der Redner bei der offiziellen Einweihungsfeier des Naturschutzzentrums MK.

Lüdenscheid – Denn bevor sich der umgebaute Naturerlebnishof im Oelken am Samstag von 14 bis 18 Uhr mit einem Tag der offenen Tür für alle Naturbegeisterten vorstellt, galt der Freitag allen Unterstützern, ohne deren Hilfe das ehrgeizige Projekt gar nicht hätte verwirklicht werden können. Ob großer Geldgeber oder kleiner Helfer – es sei immer ein Gemeinschaftsprojekt gewesen, sagte Hans-Jürgen Badziura als Vorsitzender des Naturschutzzentrums. Er blickte zurück auf die Anfänge, ausgerechnet im Schatten des Werdohler Kühlturms, mit dem Katastrophenschutz als Nachbarn. Dann der Umzug zum Grebbecker Weg und schließlich dieser perfekte neue Standort Hof Dohle, Oelken – „für alle ein Gewinn“, wie es gleich zur Begrüßung hieß. Ein Gewinn vor allem auch für die schützenswerten Arten ringsherum, wie Bernd Bunge als Vorsitzender des Fördervereins Naturschutz betonte. Die Transformation der dazugehörigen alten militärischen Anlage in ein „Artenschutzhaus mit Maschinenhalle“ ist ebenfalls nur mit Landes- und Stiftungsgeldern möglich. Am Ende wird’s rund, fügen sich wichtige Elemente im Naturschutzgebiet Stilleking zu einem Ganzen zusammen.

Auch Hans Obergruber, unermüdlicher Geschäftsführer des Naturschutzzentrums, bedankte sich ringsum, glücklich über das Erreichte: „Es hat zwar fünf Jahre gedauert, aber ich glaube, es hat sich gelohnt.“ Am Ende des Tages, nach Reden und Rundgang, wussten die Gäste: „Es hat sich gelohnt.“

Denn die Redner gewährten nicht nur Einblick darein, wie gute Netzwerke funktionieren, wenn denn jemand – hier vor allem Hans Obergruber – unermüdlich für die Sache im Einsatz ist. Sie zeichneten auch ein detailliertes Bild der Arbeit, die im Werden und im Alltag des Naturschutzzentrums steckt.

Gute Wünsche vom Präsidenten der NRW-Stiftung

Eckhard Uhlenberg, Präsident der NRW-Stiftung, war der Einladung gerne gefolgt, um sich zu überzeugen, dass die 700 000 Euro Stiftungsgeld gut eingelegt sind. „Wir als NRW-Stiftung unterstützen das Ehrenamt,“ betonte er, „nicht Städte, nicht Kreise.“ Vor allem aus Lottoerlösen stammen die Mittel dafür. Der Auswahlprozess ist streng, die Aufgabe, Gutes zu tun, sei sehr schön, sagte Uhlenberg – und wünschte „weiterhin viel Erfolg!“

Victor Haase, Staatssekretär im NRW-Ministerium für Umwelt, Naturschutz und Verkehr, nannte Zentren wie das Lüdenscheider den „Motor für das praktische Umsetzen des Naturschutzes in der Fläche“. Für Kreisdirektorin Barbara Dienstel-Kümper ist der Hof schlicht ein „Glücksfall mit großem Potenzial“. Bürgermeister Sebastian Wagemeyer zeigte sich dankbar, dass nun auch die städtische Waldkita den Hof bereichere. „Denn es ist halt etwas anderes, ob sie die Dinge selbst erleben oder ein Buch aufschlagen“, sagte er mit Blick auf Bildung mitten in der Natur. Und er zitierte Greta Thunberg: „Ich habe gelernt, dass man nie zu klein dazu ist, einen Unterschied zu machen.“

Das gilt, in gewissem Sinne, auch für das Naturschutzzentrum selbst. Denn die Bedeutung des kleinen Hofes sei nicht zu unterschätzen, sagte Vortragsredner Prof. Dr. Stefan Brunzel (FH Erfurt). Der ist selbst ein Kind des Stilleking: Hier verdiente er sich erste Forschersporen, hierher kehrt er gerne zurück, nicht nur für Fachvorträge. Zur Feier des Tages hatte er sich in einen Anzug mit Blumenwiesenmuster geworfen – weithin sichtbares Symbol für das, worum es an diesem Tag vor allem ging: die Symbiose von Mensch und Natur.

Gruppenbild mit Offiziellen: Nach der Festveranstaltung in der Panzerhalle wurde der Hof im Oelken besichtigt. © Cedric Nougrigat

Über die Wandlung einer Panzerhalle zum Artenschutzhaus informierten die Naturschützer auf Tafeln längs der Wände. Für die Einweihungsfeier des Naturschutzzentrums wurde die Halle ausnahmsweise zum Festsaal für viele Gäste. © nougrigat