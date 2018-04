Vorfreude auf Beginn der Freibad-Saison

Lüdenscheid- Noch stehen die frisch geschrubbten Sonnenliegen gestapelt an der Wand, sind die bereits gefüllten Becken verwaist, dreht der Wassersauger seine Runden. Doch die Vorbereitungen auf die Freibad-Saison am Nattenberg laufen seit Wochen auf vollen Touren – damit beim nächsten richtigen Sommereinbruch alles ganz schnell gehen kann.

Und die Vorfreude bei Schwimmmeister Andreas Santen und dem ganzen Team ist groß: „Es gibt gerade viel zu tun, aber es macht einfach Spaß“, erzählt Santen beim kleinen Rundgang durch das Freibad. „Es herrscht so etwas wie Aufbruchsstimmung, alle freuen sich, dass es nun bald endlich losgeht.“

Wann das genau sein wird, hängt natürlich vom Wetter ab, das die Verantwortlichen stets im Blick haben. „Sobald es über einen längeren Zeitraum wärmer ist, öffnen wir“, erklärt Bäderchef Friedrich-Wilhelm Schmidt-Werthmann und erinnert daran, dass es in den vergangenen Jahren Saisonstarts im April, aber auch erst Anfang Juni gegeben habe.

Nichtsdestotrotz möchte das Team vorbereitet sein, zumal es im Fall der Fälle ein wenig Vorlauf benötigt. „Wir haben in den vergangenen Wochen all das gemacht, was im Frühling auch im eigenen Haus und Garten ansteht“, erläutert Andreas Santen weiter. Ob das Abspritzen der Gehweg-Platten, das Säubern der Sonnenliegen, der Austausch der Rinnengitter an den Beckenrändern oder das Montieren der Sprungbretter – nach der Winterpause gibt es eine Menge zu tun.

Die aufwendigste Arbeit war dabei natürlich das Reinigen der Außenbecken, die mittlerweile jedoch gefüllt sind und nach und nach auf eine gewisse Grundtemperatur gebracht werden: Aus den derzeitigen 8 bis 10 Grad sollen bald 20 Grad werden. „Wenn die Freibad-Eröffnung konkret wird, heizen wir dann die verbleibenden zwei Grad auf“, erläutert der Fachmann.

Sind dann auch die letzten „kosmetischen Arbeiten“ erledigt, steht dem Sprung ins derzeit noch kühle Nass nichts mehr im Wege.