Nattenberg: Freitag letzte Chance zum Freiluft-Schwimmen

Lüdenscheid - Freibad-Fans aufgepasst: Am Freitag besteht im Familienbad Nattenberg die letzte Möglichkeit, noch einmal den Außenbereich zu nutzen - am Abend wird der Bereich dann für dieses Jahr geschlossen.

Wer in diesem Jahr noch einmal im Freien schwimmen möchte, hat im Familienbad Nattenberg am Freitag die letzte Gelegenheit dazu: „Wir schließen den Außenbereich“, teilte „Bäderchef“ Friedrich Schmidt-Werthmann gestern mit. „Wir haben die vergangenen Tage beobachtet, aber die Resonanz war doch sehr verhalten. Deshalb machen wir am Freitagabend zu und den Außenbereich sukzessive winterfest."

Seit Anfang der Woche hatten die Verantwortlichen das Wetter intensiv beobachtet, den Saison-Abschluss aber noch einmal nach hinten verschoben. Am Donnerstag fiel dann die Entscheidung.

Alles in allem zeigten sich Schmidt-Werthmann und sein Team jedoch zufrieden mit der Saison, in der von Juni bis Ende August rund 71 000 Gäste das Familienbad nutzten. Und: An gleich mehreren Tagen in Folge war die 3000-er-Marke geknackt worden.