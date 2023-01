Nattenberg-Bad ab sofort wieder komplett nutzbar

Von: Thomas Machatzke

Das Nattenberg-Bad ist ab sofort auch wieder im Neubau nutzbar. © Cornelius Popovici

Der Schaden ist zwar nicht behoben, das Nattenberg-Bad ist gleichwohl wieder freigegeben für den normalen Badebetrieb. Schon am Freitag lief dieser wieder in vollem Umfang.

Lüdenscheid – Der Neubau der Halle war am Dienstagnachmittag für den Publikumsverkehr gesperrt worden, weil die Mitarbeiter des Schwimmbades einen Defekt an der Lüftungsanlage festgestellt hatten. Ein weiterer Betrieb im modernsten Becken der Anlage war so nicht mehr darstellbar gewesen. Am Donnerstag schauten sich die Techniker der betreuenden Firma diesen Defekt an und fanden eine Lösung, mit der auch die Verantwortlichen des Bades gut leben können.

„Die Lager des Motors sind kaputt, er muss ausgetauscht werden, außerdem wahrscheinlich auch die Frequenzumrichter“, sagt Ronald Eden, Leiter des Bäderbetriebs Lüdenscheid, „aber wir haben zum Glück eine Lösung gefunden, mit der der Badebetrieb aufrecht erhalten werden kann. Die Anlage ist nun auf einen reduzierten Modus heruntergefahren.“



Wann Motor und Frequenzumrichter getauscht werden, das ist noch unklar. Sie müssen erst bestellt werden. Hier spielen auch Lieferzeiten eine Rolle. Die Lüftungsanlage im Neubau ist 15 Jahre alt. Kurioserweise hatte die Lüftungsanlage im Altbau (Variobecken), die schon 40 Jahre alt ist, keine Probleme gemacht.



„Wir haben den einen Tag am Donnerstag gebraucht, um die Luftfeuchtigkeit rauszubekommen und die Temperatur wieder hochzufahren“, sagt Eden, „jetzt sind wir erst einmal froh, dass es weitergeht und wir aus der Situation das Bestmögliche gemacht haben in dieser Schlechtwetter-Zeit.“