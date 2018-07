Comiczeichnerin kommt zur Abschlussparty

Lüdenscheid - Stift, Papier und ein paar gute Sprüche – mehr braucht es nicht, um einen schicken Comic selbst zu gestalten. Vielleicht noch eine passende Anleitung dazu. Die gibt es in diesem Jahr bei der traditionellen Abschlussparty des Sommerleseclubs in der Stadtbücherei am Freitag, 31. August. Sie nennt sich „Kritzel live“, zu Gast sein wird die Naomi Fearn.

Die Comiczeichnerin und Entertainerin gibt eine gute Dreiviertelstunde lang in der Bücherei Tipps für die Gestaltung kleiner Kunstwerke aus langweiligen Schulsachen. Im Anschluss an die Abschlussparty und die Urkundenvergabe dürfen sich die Leseclubkinder auf die obligatorische Pizza freuen.

Wer dabei sein will, sollte sich beeilen: Während der Sommerferien müssen mindestens drei Bücher aus der Stadtbücherei gelesen werden. Wer kurz die Inhalte erzählen kann, bekommt bei der Abschlussparty eine Urkunde. Neue Bücher stehen wie in jedem Jahr für die Leseclub-Kinder bereit. In den Sommerferien können die angemeldeten Kinder kostenlos an allen Veranstaltungen des Leseclubs teilnehmen.

Bunt werden die Sommerferien mit Ingeborg Groll. Sie liest am Mittwoch, 1. August, ab 16 Uhr „Das Traumfresserchen“ von Michael Ende und bastelt mit den Kindern Traumfänger. Am 8. August werden Musikinstrumente gebastelt, am 15. August Arme Ritter gebacken und am 24. August indianische Medizinbeutel hergestellt. Der kleine Bär Paddington steht im Mittelpunkt einer Filmvorführung am 3. August im Büchereikino, am 17. August wird der Kinderfilm „Die drei Pfefferkörner“ gezeigt, in dem die drei Hamburger Detektive Mia, Alice und Benny während ihrer Klassenfahrt ein spannendes Abenteuer erleben. Am Freitag, 10. August, wartet ein ganz spezieller Workshop auf die Leseclubkinder. Die Medienpädagogin Nadine Hillebrand kommt mit der mobilen Trickfilmwerkstatt nach Lüdenscheid. Sie hat allerlei Utensilien dabei, mit denen sie mit den Workshopteilnehmern einen eigenen Trickfilm erstellt. Die Veranstaltung läuft in Kooperation mit der „filmothek der jugend“ NRW, die Ergebnisse sind anschließend im Bücherei-Kino zu sehen.