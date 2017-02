66-Jährigen mit nagelbespicktem Tischbein bedroht

Lüdenscheid - Weil die Staatsanwaltschaft zwei Fälle von schwerer räuberischer Erpressung als „minderschweren Fall“ einstufte, mussten sich gestern ein Mann (37) und eine Frau (32) vor einem Schöffengericht in Lüdenscheid verantworten. Doch nach der Beweisaufnahme verdunkelte sich das Licht über den Gründen, die zu dieser Einschätzung geführt hatten. „Die Annahme eines minderschweren Falles scheint unangebracht“, sagte der Vorsitzende Richter Jürgen Leichter und überwies den Fall an das Landgericht. Bei einer Mindeststrafe von fünf Jahren reiche die Strafgewalt des Amtsgerichts nicht mehr aus.

Einiges sprach dafür, dass der 66-jährige Geschädigte von den beiden Angeklagten seit Sommer 2016 tatsächlich massiv unter Druck gesetzt wurde. Am 15. Juli sollen die beiden Nachbarn ihn in einem Zimmer ihrer Wohnung an der Philippstraße eingeschlossen und bedroht haben - mit einem Messer und einem nagelbespickten Tischbein. 305 Euro sollen sie ihm bei dieser Gelegenheit in bar abgenommen haben, bevor sie mit Hilfe der Bankkarte des 66-Jährigen 300 Euro von dessen Konto abhoben. Zwei Wochen später soll sich das böse Spiel wiederholt haben. Das nagelbespickte Tischbein und das Messer sollen dabei erneut eine wichtige Rolle in den Händen der Angeklagten gespielt haben. Eine Überwachungskamera hielt fest, wie die 32-Jährige am 29. Juli 300 Euro vom Konto des Seniors abhob.

Im Gerichtssaal räumte der Geschädigte, der 2013 einen Schlaganfall gehabt hatte, erhebliche Gedächtnislücken ein. Er bestätigte aber im Wesentlichen das, was er schon bei der Polizei ausgesagt hatte. Sein gesetzlicher Betreuer brachte Licht in die böse Geschichte: Die beiden in der Anklage genannten Fälle seien nur der Auftakt zu einer ganzen Serie von ähnlichen Vorfällen gewesen, bei denen es die beiden Angeklagten immer auf das Geld seines Mandanten abgesehen hätten. Dieser sei „teilweise wöchentlich“ von den Angeklagten um Geld angegangen worden. Einen Teil dieser Vorfälle habe der 66-Jährige bei der Polizei angezeigt – drei weitere daraus entstandene Strafverfahren seien allerdings eingestellt worden. In einem vierten Fall legte der Senior Beschwerde gegen die Einstellung ein. Ungeklärt blieb auch ein Einbruch in seine Wohnung, während er zwei Wochen im Krankenhaus lag. 1500 Euro wurden ihm bei dieser Gelegenheit gestohlen. „Er war jemand, der auch gerne mal Geld unter der Matratze hatte“, erinnerte sich der Zeuge. Nach den beiden Vorfällen im Sommer schränkte der Betreuer den freien Kapitalfluss zwischen Konto und Matratze des 66-Jährigen stark ein: Er habe ihm wöchentlich zwischen 40 und 70 Euro in bar zur Verfügung gestellt, von denen aber immer mal wieder Geld in den Händen der Angeklagten verschwunden sei. Der Senior sei immer noch „sehr eingeschüchtert“ durch das Auftreten der Angeklagten und könne sich kaum wehren.