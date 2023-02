Närrisches Partyprogramm für feierfreudige Bergstädter

Von: Thilo Kortmann

Was die Kölner können, dass können die Lüdenscheider schon lange: Karneval feiern. © imago stock&people

Nicht nur die Domstädter können Karneval feiern. Auch die Bergstädter können jeck sein. Tolle Zeiten kommen nach Lüdenscheid. Schon am Donnerstag, 16. Februar. Dann sind die Weiber verrückt.

Lüdenscheid - Die jecke Jahreszeit hat schon längst begonnen. Jetzt kommen die tollen Tage, die zum ersten Mal seit der Corona-Pandemie wieder wie gewohnt stattfinden können. Für kleine und große Jecken wird überall in der Stadt ein karnevalistisches Programm geboten.

Weiberfastnacht

Eine „Fummel Tummel Party“ findet am Donnerstag, 16. Februar, im Nannis Kirchhahn statt. DJ Fabian in the mix legt auf. Das wilde Treiben geht in der Gaststätte oder in der Butze vonstatten. Für die Heimfahrt sei durch ein Taxi-Unternehmen auch gesorgt. Beginn ist 18 Uhr, der Eintritt kostet 5 Euro. Eine Reservierung ist erforderlich.

In der historischen Schützenhalle heißt es am Donnerstag „6. Altweiber Fastnacht“. Die Organisatoren kündigen an: „So wie früher“ und „Et hätt noch immer jot jejange“. Gefeiert wird ab 19 Uhr im Foyer der Schützenhalle. Tickets kosten im Vorverkauf in der Schützenhalle zehn Euro, an der Abendkasse zwölf Euro.

Der Gasthof Bräcker verwandelt sich am Donnerstag in eine kleine Karnevalshochburg, dann entern die Jecken bei der Weiberfastnacht das Lokal an der Othlinghauser Straße 25. Beginn ist 18 Uhr. Der Eintritt ist frei.

Samstag

„Karneval Total“ ist am 18. Februar im Saitensprung am Rathausplatz 23 angesagt. Die 5. Jahreszeit ist da, deshalb rufen die Veranstalter: „Lünsche Halü, ihr Jecken!“ Wer keine Lust habe in die bekannten Karnevals-Hochburgen zu fahren, der können in den Saitensprung kommen. „Bei uns kommt jeder auf seine Kosten.“ Start ist um 22 Uhr, der Eintritt kostet sieben Euro.

Rosenmontag

Ein großer Kinderkarneval findet am 20. Februar in der Zeit von 15 bis 18 Uhr im Stock an der Knapper Strasse 50 statt. Aufgeteilt werde das Lokal wieder wie in den Jahren zuvor in zwei Bereiche mit unterschiedlichem und altersgerechtem Programm. In einem Bereich findet wieder, wie auch in den vergangen Jahren, die Kinder-Disco mit Charts-Musik und Kinderliedern für die Älteren statt. DJ Benni lege auf und biete ein vielfältiges Repertoire an Kindermusik auf. Im Bereich für die Kleineren, so Veranstalter Oliver Straub, werde Kinderschminken angeboten. Zudem kündigt er an, dass bei der Feier ein Clown ebenso dabei sein werde, wie auch ein Zauberkünstler. „Mit diesem Programm geht der Stock wieder den vielen Wünschen und Anregungen aus der letzten Zeit nach und bietet somit für jede Altersgruppe das richtige Rahmenprogramm“, erklärt der Chef des Stocks. Laut Oliver Straub sei die Nachfrage nach Tickets für die Kinder-Party erfahrungsgemäß hoch. Daher sei empfohlen möglichst frühzeitig Karten im Vorverkauf zu erwerben. Die begehrten Tickets können im Vorverkauf für sieben Euro (zuzüglich Vorverkaufsgebühren) im Ticketshop der Lüdenscheider Nachrichten an der Schillerstraße 20 gekauft werden. Am Veranstaltungstag selbst wird es aber auch ein Restkontingent an der Tageskasse geben. Einlass ist ab 15 Uhr und Eintrittskarten kosten jeweils inklusive eines Getränks 7,50 Euro pro Person. Der Kinderkarneval endet um 20 Uhr.

Zu einem Kinderkarneval-Paradies wird laut Ankündigung auch die Tanzschule Stadtmüller & Tegtmeyer, Humboldtstraße 9 – 11, in der Zeit von 16 bis 18 Uhr. Kinder im Alter von drei bis acht Jahren seien herzlich eingeladen, „sich zu verkleiden und mit uns eine tolle Zeit zu verbringen. Bei uns könnt Ihr alles erleben und mitmachen, was zu einer echten Kinderkarnevalsparty dazugehört: Karnevalsmusik und Kinderdisco, Polonaise und Partytänze, und selbstverständlich ganz viel Spiel und Spaß“, heißt es vom Veranstalter. Auch wenn man bisher noch nie einen Kurs in der Tanzschule besucht habe, sei eine Teilnahme erwünscht. „Wir freuen uns, wenn Du kommst und mit uns Karneval feierst. Bring Deine Freundinnen und Freunde mit und lernt bei uns ganz viele andere Kinder kennen“, so der Veranstalter weiter. Die Kinderkarnevalsparty sei Teil des Kindertanzkonzeptes: „Wir wollen Kinder spielerisch dabei unterstützen, Freude an Bewegung zu entwickeln.“ Der Einlass ist von 15.30 bis 16.30. Der Eintritt kostet 6,80 Euro zuzüglich Vorverkaufsgebühren und inklusive Freigetränk. Bei Eventim gibt’s Karten im Vorverkauf.

Auch das Frieda’s, lädt zu einer Kinderkarneval-Party mit Schminken, Spielen und vielem mehr ein. Beginn ist dort ab 15 Uhr an der Herzogstraße 3. Der Eintritt zur Veranstaltung ist frei. (In einer früheren Version stand als Anfangszeit fälschlicherweise 12 Uhr, richtig ist 15 Uhr!)