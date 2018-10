Bewaffneter Überfall aufs "Café Steki": Täter entkommen trotz Großfahndung

Bargeld erbeutet / Fluchtwagen wartete mit laufendem Motor

Lüdenscheid - Zwei maskierte Männer haben am frühen Donnerstagmorgen das "Café Steki" in der Kluser Straße in Lüdenscheid unter Vorhalt einer Schusswaffe überfallen und Bargeld in unbekannter Höhe erbeutet. Ihnen gelang die Flucht in einem mit laufendem Motor wartenden Auto, das mutmaßlich von einem weiteren Komplizen gesteuert wurde. Obwohl die Polizei sofort eine Großfahndung einleitete, fehlt von den Tätern bislang jede Spur.