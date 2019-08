Nächtlicher Einsatz: Feuer greift auf Baum über - Polizei ermittelt

Lüdenscheid - Durch das schnelle Einschreiten der Einsatzkräfte konnte Schlimmeres verhindert werden. Das Feuer war bereits auf einen Baum übergegriffen. Vermutet wird Brandstiftung.

Wie die Polizei mitteilte, wurde sie in der Nacht zu Freitag in die Straße Im Eichholz in Lüdenscheid gerufen. Hier hatten unbekannte Täter gegen 0.15 Uhr einen Abfalleimer in Brand gesetzt.

Hierdurch wurde auch ein daneben stehender Nadelbaum leicht beschädigt. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung.

Die Polizei hofft auf Zeugen. Hinweise werden erbeten unter 02351/90990.