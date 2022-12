Nächstes Brückenopfer: Fachgeschäft an der Bräuckenstraße schließt

Von: Olaf Moos

Gute Miene zum bösen Spiel: Am Freitag schließt Gaby Hübner ihr Geschäft „Das Bastelzubehör“ an der Bräuckenstraße. © Olaf Moos

Der Einzelhandel in Lüdenscheid ist nicht gerade überschwemmt von Läden für Bastler. Darauf gründete sich Gaby Hübners Hoffnung, als sie am 14. Juli 2018 auf der Höh ihr Geschäft „Das Bastelzubehör“ eröffnete. Doch nach viereinhalb Jahren einiger Höhen und noch mehr Tiefen kommt nun das Aus.

Lüdenscheid - Gaby Hübner schließt ihr Geschäft. Am Freitag um 18.30 Uhr geht im Bräucken das Licht aus.

Schöne Dinge selber zu gestalten und dafür das geeignete Material zu verwenden, das ist die Leidenschaft der 52-Jährigen. Damit kennt sie sich aus – und hat sich einen Namen darin gemacht, ihre Leidenschaft und ihr Wissen an ihre Kunden weiter zu geben. Doch die Liebe zur Bastelei allein reichte nicht. „Ich habe zuerst durch Corona und den Lockdown und jetzt durch die Sperrung der Autobahnbrücke Umsatzeinbußen von etwa 50 Prozent erlitten.“ Da müsse sie jetzt die Reißleine ziehen, sagt die Lüdenscheiderin.



Die ersten eineinhalb Jahre in ihrem Ladenlokal an der Herscheider Landstraße – heute Sitz der Radsport Sauerland GmbH & Co. KG – waren ein kleiner Versuchsballon für Gaby Hübner. Nach anfänglichen Erfolgen trotz einer „problematischen Lage und wenigen Möglichkeiten der Außenwerbung und diversen Problemen mit dem Brandschutz“ platzte der Ballon zum ersten Mal, als die Corona-Pandemie den nicht systemrelevanten Handel im Frühjahr 2020 erstmalig in die Knie zwang.



Der Umzug der Bastel-Fachfrau ins ehemalige Domizil der Matratzen Concord neben dem Sozialkaufhaus „(T)raumland“ an der Bräuckenstraße erfolgte zum 1. Januar 2021, kurz vor dem Erlass eines zweiten Lockdowns. Doch Gaby Hübner hielt durch.

Und als im Sommer die goldenen Zeiten für „Das Bastelzubehör“ anbrachen, schienen die Schwierigkeiten der Anfangsjahre der Vergangenheit anzugehören. „Im September, Oktober und November, da war es so schön, da haben die Kunden aus Lüdenscheid und dem ganzen Sauerland mir die Bude eingerannt.“



Bis Anfang Dezember ‘21, als die Autobahn GmbH die A45-Brücke sperrte. „Da wurde es abrupt weniger.“ Der Umsatz habe sich halbiert.



6500 Artikel auf Lager und in den Regalen warten nun auf die letzten Abnehmer. Die Bastel-Fachfrau hat die Preise um 25 Prozent gesenkt – ausgenommen davon sind Bücher. Ab Freitag um 18.30 Uhr ist „Das Bastelzubehör“ Geschichte. Und im Bräucken zeugt die Aufschrift am Schaufenster von einer unsicheren Zukunft des Ladenlokals: „Zu vermieten“.