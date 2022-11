Nächste Zeitschleife für den Kommunalen Ordnungsdienst

Von: Thomas Machatzke

Ein Kommunaler Ordnungsdienst (KOD) ist weiter im Gespräch. Für die Ampelparteien aber soll er ein Teil des Gesamtkonzeptes für Ordnung und Sicherheit im Öffentlichen Raum in Lüdenscheid sein. © Julian Witzel

Die Ampelparteien im Lüdenscheider Rat bringen einen neuen Antrag für die Sicherheit und Ordnung in der Stadt Lüdenscheid ein. Der Kommunale Ordnungsdienst soll nur ein Teil dieses Konzeptes sein.

Lüdenscheid – Der Kommunale Ordnungsdienst (KOD) geht in die nächste Zeitschleife: Im Mai hatte Martina von Schaewen, Leiterin des Fachdienstes Recht, öffentliche Sicherheit und Ordnung ein detailliertes Konzept mit klar aufgeführten Kosten für einen KOD im politischen Raum vorgestellt.

Einen Beschluss zur Umsetzung aber gibt es für dieses Herzensprojekt der Christdemokraten aber noch nicht, dafür neuerdings erhebliche Zweifel, wie so ein KOD angesichts der knappen Haushalte in den nächsten Jahren finanziert werden soll. Der Kämmerer hatte zunächst festgestellt, dass Ideen für eine Gegenfinanzierung entwickelt werden müssten, wenn der KOD umgesetzt werden soll.



Nun legen die Ampelparteien zur nächsten Sitzung des Rates am 12. Dezember einen Antrag vor, in dem der KOD nicht alleinig vorkommt, wohl aber eine zentrale Rolle spielt. Die Fraktionen von SPD, FDP und Grünen wünschen sich von der Verwaltung eine „Erstellung eines Gesamtkonzeptes ,Ordnung und Sicherheit im Öffentlichen Raum‘ für Lüdenscheid – und zwar ganz konkret bis zur Ratssitzung am 19. Juni 2023. Damit ist ein KOD fürs nächste Kalenderjahr praktisch vom Tisch.



„Als Teil eines Gesamtkonzeptes ist ein KOD nicht selbiges in Gänze“, stellen die Ampelparteien fest. Sie wünschen sich von der Verwaltung Expertisen und Empfehlungen wissenschaftlicher Einrichtungen. „Diese sollen eine Bewertung des Ist-Zustandes, eine Prognose über eine mögliche Entwicklung in den kommenden Jahren und Handlungsempfehlungen beinhalten“, heißt es.

Und weiter: „Neben der Erstellung eines Konzepts für einen KOD als Teil eines Gesamtkonzepts ist es erforderlich, auch das Gesamtkonzept selbst zu erstellen. Neben Maßnahmen eher repressiven Charakters beinhaltet es gleichwertig solche präventiver Art. Die Erarbeitung dieses Konzepts soll in Zusammenarbeit mit der Polizei und der Wissenschaft erstellt werden. Hier böte sich die Kooperation mit dem Institut für Kriminologie der Ruhr-Universität Bochum an.“

Ein Beschluss im Rat am 19. Juni 2023 würde es immerhin möglich machen, eine Umsetzung im Haushalt für das Jahr 2024 noch rechtzeitig in Angriff zu nehmen. Dann könnten die Maßnahmen im Jahr 2024 möglicherweise umgesetzt werden – auch der angedachte KOD, für den von Schaewen 600 000 Euro jährlich an Kosten aufgezeigt hatte. Kosten, die nach ihrem Konzept hauptsächlich durch zusätzliches Personal für den Kommunalen Ordnungsdienst entstehen würden.