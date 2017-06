Reichwein-Schüler räumen ab

+ Die Siegerband der Adolf-Reichwein-Gesamtschule konnte für die musikalische Arbeit 200 Euro Siegergeld einstreichen.

Lüdenscheid - Am Ende konnte sich das Trio der Adolf-Reichwein-Gesamtschule mit 38,3 Prozent durchsetzen: 200 Euro Siegenprämie gab’s am Samstagabend im Rahmen des On-Stage-Bandwettbewerbs für die Nachwuchsmusiker. Auf dem zweiten Platz landete die Band der Richard-Schirrmann-Realschule, die einen Gewinn in Höhe von 125 Euro erhielt, während das Bergstadt-Gymnasium auf dem 3. Platz einen Scheck in Höhe von 75 Euro kassierte.