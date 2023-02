Urkunden und Präsente: Der kleine Alexander gehört den besten Märkern

Von: Björn Othlinghaus

Ungewohnte Rolle - für den kleinen Alexander: Bürgermeister Wagemeyer überreichte ihm seine Urkunde. © Othlinghaus

Urkunden für die besten Musiker: In der Musikschule am Staberg wurden im Rahmen einer Matinee die Lüdenscheider Preisträger des 60. Regionalwettbewerbs „Jugend musiziert“ ausgezeichnet.

Lüdenscheid – Bürgermeister Sebastian Wagemeyer gratulierte den erfolgreichen Musikern und würdigte in seiner Ansprache deren Leistung: „Es gehört viel Ehrgeiz, Fleiß und Disziplin dazu, sich diese tollen Ergebnisse beim Wettbewerb zu erarbeiten.“

Auch lobte Wagemeyer die neue Musikschule, die in der Region einzigartig ist: „Viele sprechen mich an und sagen: Sie kommen doch aus der Stadt, in der die neue Musikschule gebaut wurde.“ So eine moderne Einrichtung sei in anderen Kommunen beileibe keine Selbstverständlichkeit: „Wir alle können sehr stolz sein auf diesen Ort, der schon jetzt zu einem wesentlichen Bestandteil der Kultur und des Bildungswesens in der Stadt geworden ist.“

Vor der Urkundenverteilung gaben die ausgezeichneten Teilnehmer Kostproben ihres Könnens. Zum Auftakt spielte Alexander Prisacari (Klavier) aus der Klasse von Isabella Schubert jeweils ein Werk von Friedrich Burgmüller und Tadeusz Szeligowski, bevor ein Klarinettenquartett, bestehend aus Marlene Glawe, Juliana Lang, Giulia Li Pira und Merlin Weiland aus der Klasse von Birgit Franz drei Sätze aus „14 Quators Progressifs pour Clarinette Bb“ von Pierre Max Dubois zum Besten gaben.



In der Musikschule nahmen die Kinder und Jugendlichen ihre Urkunden im Empfang. © Othlinghaus

Eine musikalische Reise in die Zeit des Barock unternahm Luke Groll (Altblockflöte) aus der Klasse von Véronique Kämper. Begleitet von Andrea Ertz am Klavier interpretierte er zwei Sätze aus der Sonate a-moll HWV 362 für Altblockflöte und Basso continuo (Generalbass) von Georg Friedrich Händel.

Das romantische „Notturno“ aus den Lyrischen Stücken von Edward Grieg stand bei Matilda Brandner (Klavier) auf dem Programm. Auf dem Marimbafon begeisterte schließlich Clarissa Krummel aus der Klasse von Guido Pieper, die das Stück „Full Moon Rising“ von Julie Davila interpretierte.

Das Dankeschön-Konzert Am Samstag, 11. März, findet ab 11 Uhr das offizielle Abschlusskonzert „Wir sind Westfalen West“ des Regionalwettbewerbs „Jugend musiziert“ in der Region Westfalen West im „Forum der Sparkasse an Volme und Ruhr“, Sparkassen-Karree 1, in Hagen statt. Der Eintritt ist frei.

Im Anschluss an die Urkundenvergabe spielte schließlich noch ein Streichquartett auf. Defne Tasyürek (Viola) konnte allerdings nicht dabei sein, weshalb sie von Johannes Gehring vertreten wurde. Darüber hinaus spielten Sophia Era (Violine), Lina Brinkhoff (Violine) und Jonna Tschöke (Violoncello).

Zu hören waren als Abschluss des Matineekonzertes von dem Quartett der 1. Satz eines Divertimentos von Mozart sowie der berühmte „Libertango“ von Astor Piazzola. Nach dem Matineekonzert lud der Förderverein der Musikschule zum Empfang ein. Aus gegebenem Anlass wurden 400 Euro für die Erdbebenopfer in der Türkei gesammelt.