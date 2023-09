Vom Lüdenscheider Stadtfest zum Flohmarkt: Nach der letzten Schicht – beginnt die Nächste

Lüdenscheid – Im CVJM-Zelt brennt das Grillfeuer jetzt in Ruhe runter. Ruhe war kaum in den letzten Stunden in der Lüdenscheider Innenstadt. Gegenüber tobte beim Lüdenscheider Stadtfest 2023 der Bär. Festival-Gefühl. Bässe ließen den Sternplatz hüpfen. Punkt 1 Uhr war Schluss. „Zu.Ga.Be.“ skandierte die Menge, doch Vincent Sonore und Shorty riefen „Regeln!“ zurück. Bedauerten. Beendeten. Und die Masse trollte sich. Freundlich und friedlich. Also sitzt das Brandwachenduo auf der Rathaustreppe und genießt das Abfließen der gerade noch wogenden Menge.

Woanders ist auch Schicht. Die letzte Schicht an den Ständen ist anstrengend, der Tag war lang mit Aufbau und Einräumen. Der Schlusstrupp am rotarischen Gemeinschaftsstand bereitet noch eben den Sonntag vor. Dann gibt’s Kaffee und Kuchen, wo vorher Caipirinha und Aperol gemixt wurden. Um 2.30 Uhr ist auch das geschafft. Obwohl der Strom längst abgestellt ist, leuchtet’s noch.

Starke Strahler im Granit liefern Licht, ebenso die cruisenden Mannschaftswagen. Pfandsammler lassen Lichtkegel über Boden und Müllsäcke, unter Bänke und Bierwagen wandern. Profis tragen Stirnleuchte. Hält die Hände frei für die großen Taschen, die sich füllen. Im Platanenhain brennt noch hier und da Licht. Die Natur erobert die Baumkronen zurück. Sind das Glühwürmchen? Nein: Punktförmig pulst Farbe in Schulterhöhe. Funkgeräte. Fünf Polizisten in schwarzer Montur verschmelzen mit der Nacht. Gut, dass sie da sind. Irgendwo grölen ein paar Betrunkene.

Wohin jetzt? Standbesatzungen und ein paar Versprengte wollen noch irgendwohin. Nach der Arbeit ins Vergnügen. Nach dem Vergnügen in mehr Vergnügen. Doch Lotto Nitsch, beliebtes Sammelbecken für Nachtschwärmer, hat kein Bier mehr. Ist ja auch schon bald 3 Uhr früh, irgendwann muss Schluss sein. Im Saitensprung noch nicht. Da geht das Stadtfest weiter. Mit Zoff. Also der Sauerland-Hymne. Und Barbie Girl. Aus den Boxen, an den Tischen. Noch ein Bier. Irgendwer verteilt Wassereis in Tüten. Blau. Als wäre das noch nötig. Zeit zu gehen.

+ Letzte Hand anlegen beim Schlussdienst: Beleuchtung liefert zufällig ein Polizeifahrzeug. Mitte: Müllfrei ist das Stadtfest noch nicht, aber wenigstens weitgehend scherbenfrei. Rechts: Während draußen schon gefeilscht wird, schmeckt drinnen der Frühstückskaffee. © Susanne Kornau

Man tritt ins Freie und steht direkt mitten im Weg: Der Rathausplatz gehört nun dem STL. Dennis Stumpf und Tobias Schüller sind gut gelaunt am Werk. Nur eins von mehreren Teams. Der eine schwingt den Becherbläser zwischen Bühne und Post, der andere kommt mit dem Kehrwagen, und weg ist der Belag. Sonntag ist schließlich auch noch ein Stadtfest-Tag.

+ „So lange es dauert“, säubern Tobias Schüller (links), Dennis Stumpf und STL-Kollegen die Festzone in der Nacht. © Susanne Kornau

Hunger. Das letzte griechische Spießchen ist schon eine Weile her, die Krakauer auch. Keiner muss hungern auf dem Stadtfest, auch wenn längst nicht aus jedem Pavillon etwas zu futtern gereicht wird. Die mit dem Wissenswerten schließen früh, die Nacht gehört anderen. Auch den Kiosken am Rand der Plätze. Die machen das Geschäft ihres Lebens. Das Dönerhaus an der Post ist noch „open“ – zum Glück für alle, die sich für die nächste Etappe stärken müssen. Die lautet AJZ.

Alternatives Jugendzentrum. Na bitte. Nachts sind alle Katzen grau. „Na, seid ihr sicher, dass das eure Mucke ist?“, sagt der bärtige Bär am Eingang freundlich. Inzwischen ist es weit nach 4, die Mucke dröhnt, das Trotzbier auch. Eine Anstandshalbestunde später trägt die Hoffnung auf Frühstück weiter durch die Nacht. Die Nebenstrecken zur Wilhelmstraße sind dicht, die Zone füllt sich bereits.

+ Seit 46 Jahren Müllgebühren-Dienst: Frank Seltmann ist ab 6 Uhr vor Ort. Links: Arno Seltmann. Mitte: Merula Metz. © Susanne Kornau

Ein Flohmarktfrüher bietet Kaffee an, ein anderer rätselt, an welcher Hauswand wann wichtiger Schatten sein wird: „Wie läuft die Sonne?“ Am Ordnerwagen von Frank und Arno Seltmann warten Trödler, Dicke Sauerländer und Zimtschnecken auf die Ordner, die ihre liebe Mühe mit Irrfahrern haben – und ihren Spaß mit denen, die Oma als Platzhalter geschickt haben oder ihre Tische ausbreiten wie Hotellangschläfer ihre Handtücher am Pool.

+ Selten, nützlich oder kurios: Wolfgang Friedrich hat’s. © Susanne Kornau

Handtücher hat auch Wolfgang Friedrich dabei. Nie benutzt. Mit Banderole. Tagelang hat er Garage und Schränke leer geräumt. Alles muss raus. Ab 16 Uhr sogar für einen Euro. Aber zuerst muss die Neugierige wieder raus aus dem offenen Rosiepen-Karree, die „nur mal gucken“ will. Leicht ungehalten lehnt der Floh-Fachmann ab, der „bestimmt zum 25. Mal“ verkauft und nun, mit 70, final: „Nee, wir sind noch in keinster Weise soweit!“ Aber mit der Morgendämmerung dürfen die Kunden kommen. Die Handtücher gehen als Erstes weg. Auf Ausgeschlafene wartet ein toller Tag.

