Attacke auf Diskokugeln in der Fußgängerzone - mit einem Schild

Disco-Kugeln in der Lüdenscheider Innenstadt.

Lüdenscheid – „Schildbürger“ gibt es in jeder Stadt. Vier besonders auffällige Exemplare beobachtete ein Anwohner der Wilhelmstraße beim nächtlichen Blick aus dem Fenster in die Fußgängerzone.

Gegen 3 Uhr bemerkte er eine Gruppe mit vier verdächtigen Jugendlichen. Sie trugen ein Verkehrszeichen mit sich und wollten dies offenbar als „Werkzeug“ einsetzen, um die in der Fußgängerzone hängenden Diskokugeln herunterzuschlagen. Der Versuch scheiterte jedoch.

Die Diskokugeln wurden nach den Lichtrouten 2018 als dauerhafte Lichtkunst in der Innenstadt installiert.

Die alarmierten Polizeibeamten trafen kurz darauf auf zwei Lüdenscheider (20, 22), die das Verkehrsschild nach wie vor bei sich trugen. Die Mittäter sind flüchtig. Die alkoholisierten Männer erhielten Platzverweise.

Das Schild wurde sichergestellt. Gegenüber der Polizei gaben die Lüdenscheider an, dass sie das Verkehrszeichen an der Christuskirche gefunden hätten. Die Ermittlungen ergaben jedoch, dass es an der Kreuzung Oberstadttunnel/Werdohler Straße fehlte.

+ Das Verkehrszeichen 222 (Straßenverkehrsordnung). © LN Bei dem Schild handelt es sich um das runde Verkehrszeichen 222 Straßenverkehrsordnung mit einem weißen Pfeil auf blauem Grund („vorgeschriebene Fahrtrichtung rechts vorbei“). Die Polizei ermittelt wegen Diebstahls und versuchter Sachbeschädigung.

Hinweise nimmt die Wache Lüdenscheid unter 02351/9099-0 entgegen.