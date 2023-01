Nachtruhe für Geldautomaten in Lüdenscheid

Von: Thomas Machatzke

24 Stunden Bargeld aus dem Automaten? Das war einmal. Sparkasse, Volksbank, Deutsche Bank, Targo-Bank (Foto) und Commerzbank schränken ihre Angebote ein, um die Automaten vor Sprengungen zu schützen. Nur die Postbank macht da eine Ausnahme. © Cedric Nougrigat

Nachts ist die Zeit der Räuber, nachts aber ist nicht mehr die Zeit der Geldautomaten. Die wollen mit Räubern, die Sprengstoff im Gepäck haben, nicht zu tun haben. Deshalb gehen sie in Lüdenscheid in Nachtruhe.

Lüdenscheid – Die Zeiten ändern sich, nichts bleibt, wie es war. So ist auch der Banküberfall in der Schalterhalle seltener geworden. Das Risiko steht, um den Blickwinkel der Täter einzunehmen, in keinem Verhältnis mehr zum Geld, das hier nurmehr zu erbeuten ist. Für die Beschäftigten in Banken und Sparkassen ist das eine gute Nachricht, denn Banküberfälle sind hier vielfach traumatische Erlebnisse gewesen für die Mitarbeiter am Schalter.



Die kriminelle Energie gibt es indes weiterhin. Nur gibt es dieser Tage andere Wege, an fremdes Geld zu kommen. Die Cyberkriminalität hat zugenommen, aber eben auch der brachiale Weg: die Geldautomatensprengung. Die Sprengung des Geldautomaten der Deutschen Bank in Kierspe am Mittwoch ist da nur das jüngste Beispiel.



Die Statistik hinkt ein wenig hinterher, deshalb gibt es umfassendes Zahlenwerk nur fürs Jahr 2021, da allerdings lassen sich 392 Delikte dieser Art in Deutschland feststellen – 189 davon erfolgreich. Interessant ist ein Blick auf die Vorgehensweise: In 250 Fällen wurde mit festen Explosivstoffen gesprengt – 2020 waren es noch „nur“ 111 Fälle gewesen.



Das Landeskriminalamt jedenfalls rät den Banken, ihre Geldautomaten besser des Nachts nicht unbeaufsichtigt herumstehen zu lassen. Gerade dort nicht, wo es einsamer ist und sich die Banditen in aller Ruhe als Sprengmeister versuchen können. Auch das ist übrigens ein Aspekt: Natürlich sind auch hier Vorkenntnisse und technisches Geschick sehr unterschiedlich, was für das Umfeld der Automaten oft nichts Gutes bedeutet. In Heedfeld wissen die Nachbarn ein Lied davon zu singen. Hier wurde am 20. Januar des vergangenen Jahres der Geldautomat der Sparkasse gesprengt und mit ihm die komplette Geschäftsstelle. Auch der angrenzende Bäcker verkaufte danach erst mal keine Brötchen mehr.

In Heedfeld gibt’s nun demnächst eine „Rotunde“, in der ein neuer Sparkassengeldautomat untergebracht werden soll und daneben einen Bäcker mit Außencafé. So fügen sich die Dinge, und die Bankräuber mit der groben Sprengkelle sollen auch hier keine Chance mehr bekommen. Gemeinhin reagieren die Banken nämlich auf den Trend – und machen ihre Geldautomaten des Nachts unzugänglich. Auch in Lüdenscheid.



„Alle Geldautomaten der Sparkasse an Volme und Ruhr in Lüdenscheid, Halver, Schalksmühle und Herscheid sind nachts von 23 bis 6 Uhr geschlossen“, erklärt Volker Schnippering, Pressesprecher der Sparkasse, „damit folgen wir der Empfehlung des Landeskriminalamtes. Eine Veränderung dieser Zeiten ist aktuell kein Thema, da die Gefährdungslage nach wie vor besteht.“ Die Sparkasse verfolgt diesen Plan konsequent, auch die neue Rotunde in Heedfeld wird ab 23 Uhr abgeschlossen sein, der Geldautomat in Lüdenscheid am Stern-Center-Eingang mitten auf der Wilhelmstraße wird ab 23 Uhr mit Hilfe eines dann herunterfahrenden Rollladens abgeriegelt.



Am späten Abend und nachts müssen die Kunden draußen bleiben, auch bei der Volksbank in der Lüdenscheider Innenstadt. © Cedric Nougrigat

Die Volksbank geht ähnlich vor. „Die Standorte unserer Geldautomaten in Schalksmühle, Halver und in Lüdenscheid (Buckesfelder Straße und Bräuckenstraße) sind von 5 bis 23 Uhr geöffnet“, stellt Pressesprecher Benjamin Sekavcnik fest, „der Standort an der Sauerfelder Straße ist von 8 bis 20 Uhr, der am Sternplatz von 6 bis 20 Uhr zugänglich. Bei der jeweiligen Entscheidung zur nächtlichen Schließung eines Standorts spielt die laufende Gefährdungsanalyse in Zusammenarbeit mit den Sicherheitsbehörden ebenso eine Rolle wie verschiedene Formen von Vandalismus, die wir in der Vergangenheit erleben mussten.“



Ein Sonderfall bei der Volksbank ist der Geldautomat an der Aral-Tankstelle an der Talstraße zwischen Lüdenscheid und Brügge, die rund um die Uhr geöffnet ist. Auch hier allerdings mit der Einschränkung: Der Verkaufsraum der Tankstelle ist von 22 Uhr bis 4 Uhr in der Nacht nicht geöffnet. In dieser Zeit kann nur am Nachtschalter bezahlt werden – entsprechend ist auch der Geldautomat der Volksbank in dieser Zeit für die Kunden nicht erreichbar.



Die Deutsche Bank an der Altenaer Straße in Lüdenscheid hält es wie die Sparkasse – von 6 Uhr bis 23 Uhr ist der Geldautomat hier für die Kunden zugänglich, danach geht nichts mehr. Es ist für die Deutsche Bank die Lüdenscheider Lösung, an anderen Standorten bleiben die Geldautomaten in Teilen bis Mitternacht erreichbar.



Auch die Sparkasse weist ihre Kunden daraufhin, dass es nachts kein Geld am Automaten mehr gibt. © Cedric Nougrigat

Die Commerzbank, die in Lüdenscheid direkt am Rathausplatz eine sehr zentrale Lage hat, riegelt bereits ab 22 Uhr ihre Räumlichkeiten ab und folgt damit einer einheitlichen bundesweiten Linie: Von 6 Uhr bis 22 Uhr sind bei der Commerzbank die Geldautomaten erreichbar und gehen dann acht Stunden lang in den Schlafmodus, so lange wie bei keinem anderen Geldinstitut in der Bergstadt. Und dies nicht ganz neu, sondern schon seit geraumer Zeit. Auch die Targo-Bank schränkt ihr Angebot neuerdings ein, der Selbstbedienungsbereich bleibt hier von 23 Uhr bis 6 Uhr geschlossen für Kunden.



Aber Geld gibt’s am Lüdenscheider Rathausplatz trotzdem noch für den Kunden, der es benötigt, sogar mitten in der Nacht: Die Postbank, direkt an der Hauptpost in Lüdenscheid, ist laut Internetseite weiter rund um die Uhr für Kunden bereit. Es ist ein Geldautomat mitten in der City, in der Gauner zumindest kaum unbemerkt ihre Pläne verfolgen können. Gut für die Kunden, die mitten in der Nacht dringend Bargeld benötigen.