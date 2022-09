Nachtbaustelle in Lüdenscheid: Innenstadtumleitung wird gesperrt

Teilen

An zwei Stellen der Bahnhofstraße finden in der Nacht zu Donnerstag Kanalsanierungen statt. Die Straße wird dafür voll gesperrt. © Cedric Nougrigat

Kanalsanierungen zu später Stunde stehen in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag an der Bahnhofstraße an - und damit auf einer Umleitungsstrecke für den in eine Richtung gesperrten Rathaus-Tunnel.

Lüdenscheid - Anwohner der Bahnhofstraße und Verkehrsteilnehmer müssen sich auf zwei Baustellen zu nächtlicher Stunde einstellen: Zwischen den Einmündungen Mathilden- und Friedhofstraße werden von Mittwoch auf Donnerstag, 7./8. September, an zwei Stellen Kanalschächte saniert.

Der dafür vorgesehene Zeitraum – 20 Uhr abends bis 4 Uhr morgens – sei aus Verkehrsgründen alternativlos, teilt der Fachdienst Bauservice der Stadt Lüdenscheid mit.

Arbeiten an zwei Kanalschächten

In dem Kreuzungsbereich, in dem die Luther- und Körnerstraße auf die Bahnhofstraße treffen, werde die erste Baustelle eingerichtet. Für die Sanierungsarbeiten in Höhe des Grundstücks mit der Hausnummer 36 ist der Zeitraum von 20 Uhr bis Mitternacht vorgesehen.

Dann werde die in Richtung Bahnhof führende Fahrspur auf einer Länge von rund 20 Metern gesperrt. Verkehrsteilnehmende können die Straße weiterhin in beiden Richtungen befahren, werden aber darum gebeten, an der Engstelle besonders vorsichtig zu sein, so der Fachdienst Bauservice.

Vollsperrung ab Mitternacht

Ab Mitternacht gehe es mit der Sanierung der Kanalschächte in Höhe der Hausnummern 62 und 64 weiter – und damit in dem Bereich, in dem die Lessingstraße auf die Bahnhofstraße mündet und die Bahnhofstraße zur Einbahnstraße wird.

Beide Fahrspuren werden bis maximal 4 Uhr früh voll gesperrt. In diesem Zeitraum führt die Umleitung U4 Verkehrsteilnehmende über die Karolinen- und Mathildenstraße an der Baustelle vorbei.

Dass die Arbeiten und die Vollsperrung in die Abend- und Nachtstunden fallen, habe laut Fachdienst Bauservice zwei Gründe. Zum einen müsse die Bahnhofstraße vor allem während der Hauptverkehrszeiten befahrbar bleiben, weil es sich „um eine Umleitungsstrecke für den in eine Richtung gesperrten Rathaus-Tunnel handelt“.

Zum anderen müsse der auf der Bahnhofstraße verkehrende Linienbusverkehr aufrechterhalten werden, der lediglich zu später Stunde eingestellt werde.



Entschuldigung für Unannehmlichkeiten

Der städtische Fachdienst bittet alle Anwohner und Verkehrsteilnehmer um Entschuldigung für die Unannehmlichkeiten und nächtlichen Störungen. Das mit den Arbeiten beauftragte Unternehmen sollte alle Anwohner mindestens 96 Stunden vor Beginn der Arbeiten per Handzettel über die Maßnahmen informiert haben.