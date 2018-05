Von Metallica bis Gluck in der Erlöserkirche 

Nacht der offenen Kirchen

+ © Björn Othlinghaus Der Chor „Reine Frauensache“ aus Valbert sang eine breit gefächerte Auswahl aus ihrem modernen Repertoire © Björn Othlinghaus

Lüdenscheid - Eine Oase inmitten von Stress und Hektik, eine Möglichkeit, auszuspannen und in sich zu gehen – das bot die „Nacht der offenen Erlöserkirche“ am Pfingstsonntag. In Lüdenscheids ältester Kirche erwartete die Besucher nicht nur ein umfangreiches, anspruchsvolles Musikprogramm, sondern auch eine kulinarische Stärkung in Form von Häppchen und Getränken.