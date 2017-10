Nacht der Jugendkultur: Spannender Wettbewerb auf hohem Niveau

Lüdenscheid - Nachwuchstalente ganz groß: Denkbar knapp fielen am Samstag bei der Nacht der Jugendkultur im AJZ an der Altenaer Straße die Contest-Entscheidungen aus. Einen spannenden Wettbewerb auf hohem Niveau erlebten die zahlreichen Besucher bei der Zweitauflage des vom Jugendkulturbüro und der Kinder- und Jugendförderung der Stadt veranstalteten Contests im Rahmen des „Nachtfrequenz“-Gemeinschaftsprojekts, an dem sich 77 Städte und Gemeinden aus ganz NRW beteiligten.

Eingebettet war die junge, sehens- und hörenswerte Kulturveranstaltung zudem in das „Rambazamba“-Wochenende mit unterschiedlichsten Akteuren und Veranstaltungsformaten. 13 Acts – Solokünstler und Gruppen – stellten sich am Samstag der Wertung des Publikums. Gesangsdarbietungen gingen mit Tanz, Poetry Slam, Akrobatik und Rap einher. Nachwuchstalente von zwölf bis zwanzig Jahren traten gegeneinander an.

Das Rennen machten am Ende die Ausnahmetalente der letzten Gruppe. Platz 1 sicherte sich die Lüdenscheiderin Carmen Klughardt, die das Publikum unter anderem mit Rihannas Hit „Love On The Brain“ für sich einnahm. Am Klavier war sich die siebzehnjährige Schülerin Begleiter in eigener Person.

Nacht der Jugendkultur Zur Fotostrecke

Dicht dahinter landeten Marleen Türk (Gesang) und Lennart Palla (Klavier) – gleichfalls aus Lüdenscheid – auf Platz 2. Ihr Titel: „When I was Your Man“ von Bruno Mars. Tänzerische Klasse bewiesen überdies die 13 Tänzerinnen der Tanzgruppe „First Army“ aus Werdohl, die mit einer ausgefeilten Choreographie begeisterten und in der Punktewertung nach Stechen auf dem dritten Platz landeten. Über Gutscheine in Höhe von 200, 100 und 50 Euro – gedacht als Förderung für das kulturelle Hobby – durften sich die drei Erstplatzierten freuen.

Bemerkenswert waren auch die weiteren Beiträge, die das Moderatoren-Duo Cynthia und Jounes charmant ankündigte. Ob die Cheerleader des LTV, die mit einer Mischung aus Akrobatik, Sport und Tanz einen fulminanten Auftakt der Veranstaltung hinlegten, Joelle Reinisch aus Meinerzhagen mit ihrem selbstkomponierten Song „Die Zeiger“, die Tänzerinnen Josy und Gina, das Tanz-Duo Lena und Maxima und wie sie alle hießen: Es machte Spaß, den jungen Akteuren bei ihren Darbietungen zuzuschauen und zuzuhören. Entsprechend gut war die Stimmung beim Contest.

Insgesamt, die Mitglieder der Gruppen zusammengerechnet, stellten sich rund 40 Akteure dem Juryentscheid im AJZ.