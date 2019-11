Die Nacht durchfeiern: Lüdenscheid hebt Sperrstunde auf - an diesen Daten

Lüdenscheid – In NRW gilt für Gaststätten grundsätzlich zwischen 5 und 6 Uhr früh eine Sperrstunde. Bei besonderen Anlässen darf eine Kommune diese Reglung allerdings für das gesamte Stadtgebiet aufheben.

Genau davon macht die Stadt Lüdenscheid nach Mitteilung der Pressestelle an folgenden sechs Terminen Gebrauch:

24. Dezember 2019: „Coming Home For Christmas“

Januar 2020: Neujahr

19. April 2019: Griechisches Osterfest

Mai 2020: Tanz in den Mai

29. August 2020: Bautz-Festival

30. August 2020: Bautz-Festival

Die Aufhebung der allgemeinen Sperrstunde sei in Einzelfällen erlaubt, wenn ein Interesse der Allgemeinheit vorliegt. Genau das ist bei unterschiedlichen Anlässen in Lüdenscheid in zum Teil erheblichem Maße gegeben, erklärt das Ordnungsamt und verweist auf Erfahrungen der Vergangenheit.

Allerdings werde die Sperrstunde in der Bergstadt pro Jahr nur zu maximal sechs Anlässen und Tagen aufgehoben, um die Interessen der Anwohner sowie der Mitarbeiter der Gaststätten zu schützen, teilt die Stadt weiter mit.

Entsprechende „Probeversuche“ in den vergangenen beiden Jahren seien positiv verlaufen. „Offensichtlich sind durch die Aufhebung der Sperrzeit keine zusätzlichen Belastungen für die Allgemeinheit entstanden“, heißt es vonseiten der Stadt.

Mit der Ausnahmeregelung seien die Feierkultur berücksichtigt und gleichzeitig die Attraktivität Lüdenscheids erhöht worden. Zudem haben sich der Verfügung zufolge einige Gastronomen für die ausnahmsweise Aussetzung der Sperrfrist eingesetzt.