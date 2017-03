Team der Bücherei bietet Programm zur „Nacht der Bibliotheken"

Lüdenscheid - Das Erzähltheater Kamishibai hat eine lange Tradition und stammt aus Japan. Mit farbenprächtigen Bildern wird in einem großen Holzrahmen eine Geschichte für Kinder erzählt.

„Bislang hatten wir nur die Grimm’schen Märchen“, sagt Büchereileiterin Dagmar Plümer. Jetzt wurden in der Stadtbücherei neue Märchen angeschafft, die pünktlich zur „Nacht der Bibliotheken“ am Freitag, 10. März, zu sehen sein werden.

Damit beschäftigt hat sich Büchereimitarbeiterin Ute Wagner. Denn „Kamishibai erzählt man nicht so nebenbei. Das muss man schon üben und die Märchen einstudieren“, erklärt Dagmar Plümer, die derzeit das Programm für die „Nacht“ zusammenstellt.

Rund 200 Bibliotheken in Nordrhein-Westfalen öffnen alle zwei Jahre an einem Abend Anfang März ihre Häuser bis tief in die Nacht und bieten ein spannendes, poetisches, sinnliches oder auch amüsantes Programm und nutzen die Gelegenheit, über neue Angebote und Medien zu informieren.

In diesem Jahr heißt das Motto „The place to be“. Das Europäische Parlament hat die Schirmherrschaft über die „Nacht der Bibliotheken“ in Nordrhein-Westfalen übernommen. Das Motto stellt einerseits die Bibliothek als gefragten Ort zum Treffen, Träumen und Lernen in den Mittelpunkt. Es will aber auch eine klare Botschaft überbringen: Die Bücherei steht jedem offen.

Auch in Lüdenscheid wird informiert, wenn die Türen der Bücherei am Graf-Engelbert-Platz am 10. März von 10.30 bis 22 Uhr (auch für den normalen Betrieb) offen stehen. Neben drei Kamishibai-Vorstellungen wird an der zentralen Information das digitale Angebot der Bücherei vorgestellt. Hier geben den ganzen Tag über Mitarbeiter Auskunft.

Zur Kaffeezeit haben sich Lüdenscheider Schüler angeboten, vor Ort Waffeln zu backen und frischen Kaffee anzubieten. Gegen 17 Uhr wird an diesem Tag die Ausstellung „Wandel der Formen“ mit Collagen von Thomas Schmitz eröffnet. Er studierte Kunst, Deutsch und Pädagogik an der Universität Dortmund, arbeitet als Lehrer für Deutsch, Englisch und Kunst und parallel dazu als bildender Künstler. Die Ausstellung „Wandel der Formen“ ist die erste Einzelausstellung seiner Collagen.

Am Abend zeigt dann der Architekt Frank Droste noch einmal seinen Film über Kuba, der bereits zweimal für ein volles Haus in der Stadtbücherei sorgte. Zu sehen ist der Film im Saal im Obergeschoss, das Studio gleicht nach wie vor einer Baustelle.

„Wenn’s klappt“, so Plümer, „haben wir an dem Tag auch eine Gruppe Trommler im Haus.“ Der Eintritt zur „Nacht der Bibliotheken“ ist frei.